Ermittler haben nach Informationen des Bayerischen Rundfunks am Fundort des Skeletts der ermordeten Peggy DNA-Spuren des NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt gefunden. Dies ergab ein Abgleich der Datenbanken durch Rechtsmediziner.

Die Staatsanwaltschaft Bayreuth hat bei der Suche nach dem Mörder von Peggy aus dem oberfränkischen Lichtenberg einen Zusammenhang mit dem NSU herstellen können. An gefundenen Gegenständen oder dem Leichnam des Mädchens wurden DNA-Spuren von Uwe Bönhardt, einem der NSU-Terroristen, gefunden.

Wie der BR aus Polizeikreisen erfuhr, wurde am Nachmittag seitens der Rechtsmedizin und Abgleich von Datenbanken ein entsprechender Treffer gemeldet. In der Erklärung des Polizeipräsidiums Franken und der Staatsanwaltschaft heißt es weiter: "In welchem Zusammenhang diese DNA-Spur gesetzt wurde, wo sie entstanden ist und ob sie in Verbindung mit dem Tod von Peggy K. steht, bedarf weiterer umfassender Ermittlungen in alle Richtungen, die derzeit geführt werden und ganz am Anfang stehen." Spiegel online erfuhr aus Ermittlerkreisen, dass auch eine Verunreinigung der DNA-Probe theoretisch denkbar sei.

Knochenfund im Juli

Peggys Tod ist einer der größten ungelösten Kriminalfälle in Bayern. Die neunjährige Schülerin aus dem oberfränkischen Lichtenberg war am 7. Mai 2001 nicht von der Schule nach Hause gekommen. Wochenlange Suchaktionen blieben erfolglos.

In einem Wald zwischen Thüringen und Bayern wurden die Knochen gefunden.

Erst Anfang Juli - mehr als 15 Jahre später - fand ein Pilzsammler in einem Wald im Grenzgebiet zwischen Thüringen und Bayern Knochen des Mädchens. Das Skelett war damals allerdings nicht vollständig gefunden worden. Hundertschaften der Polizei suchten das Waldgebiet und Zufahrtsstraßen zwischen Peggys Heimatort und dem Fundort im 15 Kilometer entfernten Saale-Orla-Kreis daraufhin nach Spuren ab.

Böhnhardt 2011 erschossen

Der Nationalsozialistische Untergrund (NSU) wird für eine Mordserie mit zehn Toten verantwortlich gemacht, außerdem für zwei verübte Bombenanschläge. Die Opfer waren vorwiegend Migranten. Neben Böhnhardt gehörten dem NSU Uwe Mundlos sowie Beate Zschäpe an, die derzeit in München vor Gericht steht. 2011 hatte Mundlos nach dem bisherigen Ermittlungsstand offensichtlich Böhnhardt erschossen und sich dann selbst getötet. Über mögliche Zusammenhänge zwischen dem NSU und dem Mordfall Peggy war bisher nichts bekannt.

Neue Ermittlungen in einem weiteren Fall

Der ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt erklärte auf Twitter, dass die Ermittler derzeit keinen Zusammenhang zwischen dem Mord an Peggy und den NSU-Taten sehen würden, allerdings einen Zusammenhang mit dem Kindermord 1993 in Jena prüfen.

Der Mitteldeutsche Rundfunk hatte darüber 2014 berichtet.