Wechsel zur ING-DiBa: Steinbrück wird Bankberater

Der ehemalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück wird kurz nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag einen Posten bei der Bank ING-DiBa übernehmen. "Ich werde ein Angebot der ING-DiBa annehmen, als Berater des Vorstandes", sagt Steinbrück der "Zeit". Seine Zeit als Finanzminister sei sieben Jahre her, eine Interessenkollision könne er nicht erkennen.

Sein neuer Beraterjob bei der Bank passe "durchaus" zu seiner häufig geäußerten Kritik an der Praxis vieler Banken, sagte Steinbrück. Zum einen habe die ING-Diba-Bank eine lange sozialdemokratische Tradition und sei 1965 von dem damaligen Gewerkschafter und späterem SPD-Minister Georg Leber als "Bank für Sparanlagen und Vermögensbildung" in Arbeitnehmerhand mit gegründet worden.

"Sehr konservativ und risikoscheu

Zum anderen sei die ING-DiBa in keine "der in Rede stehenden Verfehlungen oder Manipulationen verwickelt" gewesen und "sehr konservativ und risikoscheu". Zu seiner Kritik stehe er nach wie vor. "Aber ich zweifle nicht daran, dass wir eine Landschaft wettbewerbsfähiger Finanzdienstleister in Deutschland brauchen, die unserer starken Realwirtschaft entsprechen", sagte Steinbrück.

Der ehemalige SPD-Kanzlerkandidat, Landesminister und nordrhein-westfälische Ministerpräsident hatte Ende September sein Bundestagsmandat niedergelegt.

