Es ist ein diplomatischer Akt der besonderen Art: China wird Ende des Monats zwei Pandabären an den Berliner Zoo übergeben. Die Tiere werden derzeit auf den Transport vorbereitet. Wie sie ihre letzten Tage in der Heimat verbringen, hat ARD-Korrespondent Schmidt exklusiv gefilmt.

In China laufen die Vorbereitungen für einen Transport der besonderen Art auf Hochtouren. Denn Ende des Monats wird das lang ersehntes Pandapaar für den Berliner Zoo in der Hauptstadt erwartet. Dann soll eine Frachtmaschine aus China auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld landen. An Bord das Pandaweibchen "Meng Meng", was soviel wie "Träumchen" bedeutet. Die korrekte chinesische Aussprache haben Berliner Tierpfleger bereits geübt, sie lautet "Möng Möng". Mitfliegen soll auch das Männchen namens "Jiao Qing", das bedeutet "Schätzchen".

Pandas in China (unkommentiert)

15.06.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-298841~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Ein Traum und ein Schatz für Berlin

"Träumchen" und "Schätzchen" werden werden derzeit noch für den Transport fit gemacht. Mit dabei: Tierpfleger Christian Troll vom Berliner Zoo. Er ist noch bis Samstag in Chengdu in Chinas südwestlicher Provinz Sichuan. Dort lernt er die Tiere intensiv kennen, da er sich auch in Zukunft um die beiden Pandas kümmern soll.

Die beiden Pandas werden noch an ihre Transportboxen gewöhnt. Die Kisten wiegen je 550 Kilo, riechen gut nach Bambus und sind mit einer Spezialmatte als Toilettenersatz ausgestattet. Mit Tierpfleger, Tierarzt, Bambus-Snacks und einem Wasservorrat geht es an Bord. Der Pilot werde nicht so steil starten und landen wie üblich, um die Pandas nicht aus der Ruhe zu bringen, sagt Lufthansa-Transportleiter Jörg Bodenröder.

Ein Pfleger für die Pandas: Christian Troll lernt die Tiere intensiv kennen.

Pandas mögen keinen Stress

Denn Pandas sind anspruchsvolle Tiere, deren Haltung viel Fingerspitzengefühl erfordert. Allein die Fütterung sei eine Herausforderung, urteilen Experten. Ein Panda frisst bis zu 40 Kilogramm Bambus am Tag. Berlin hofft aber, der Herausforderung gewappnet zu sein, denn der Zoot hat bei der Panda-Haltung langjährige Erfahrung. 2012 starb dort mit "Bao Bao" der letzte Vertreter seiner Art in der Hauptstadt. Seit November baut der Zoo für neun Millionen Euro in enger Abstimmung mit China ein neues Panda-Gehege. Die Tiere sollen 15 Jahre lang bleiben, die Leihgebühr beträgt rund eine Million Euro pro Jahr. Das Geld fließt in China in Panda-Schutz und Forschung.

Blick auf das neue Panda-Gehege im Berliner Zoo.

Ein neuer Knut - wohl kaum

Die Neu-Berliner sind übrigens auch jung genug, um Nachwuchs zu zeugen. Allerdings haben sie noch nie zusammen gelebt. Pandas sind Einzelgänger, haben es gern ruhig und bequem - und sind Sex-Muffel. Ein Panda-Weibchen ist nur an rund drei Tagen im Jahr fruchtbar. Wenn "Jiao Qing" dann nicht die Lust überkommt, haben die Berliner Pech. Stimmt die Chemie, darf Berlin den Nachwuchs übrigens aber auch nicht behalten. Sobald das Junge die Mutter nicht mehr braucht, muss es nach China.

Die Panda-Botschafter

Dass Pandas überhaupt nach Berlin kommen, ist sicher auch den guten deutsch-chinesischen Beziehungen zu verdanken. Früher waren Pandas Staatsgeschenke. Heute werden Tiere aus der Nachzucht als Leihgaben an Zoos in anderen Ländern gegeben. Der Stand der Wirtschaftsbeziehungen gilt Beobachtern dabei als nicht ganz unerheblich.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte 2015 bei einem China-Besuch die Verhandlungen in Gang gebracht. Chinas Botschafter Shi Mingde betonte Ende April in Berlin, die Leihgabe sei eine Geste für die Freundschaft zwischen Deutschland und China: "Pandabären sind Botschafter - manchmal sind sie sogar beliebter als der menschliche Botschafter." Chinas Präsident Xi Jinping, der wegen des G20-Gipfels sowieso in Deutschland weilt, wird die beiden Pandabären Anfang Juli offiziell übergeben.

Eine ausführliche Reportage sehen Sie am Abend in den tagesthemen ab 22:15 Uhr

Mit Material von Mario Schmidt und Axel Dorloff, ARD-Studio Peking und dpa