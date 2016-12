Das OSZE-Treffen verwandelte Teile Hamburgs in ein Sperrgebiet. Doch die Ergebnisse des Gipfels fallen dürftig aus. Zu groß sind die Widersprüche in der OSZE - was Außenminister Steinmeier auch mit deutlichen Worten zum Ausdruck brachte.

Eine Reportage von Julian Heißler, tagesschau.de

Langsam kehrt die Normalität zurück nach Hamburg. Mit den Außenministern und ihren Delegationen verschwinden schrittweise auch die Sicherheitskontrollen, die das Zentrum der Hansestadt und den Bereich rund um die Messe nahezu in ein Sperrgebiet verwandelt hatten. Bis tief in die Nacht kontrollierten Polizisten Passanten im beliebten Schanzenviertel.

Zuvor hatten Hundertschaften in voller Montur auch den Bereich rund um das Rathaus abgesperrt. Dort kamen die Exzellenzen gestern zum Abendessen zusammen. Das Großaufgebot der Polizei flankierte sogar den Weihnachtsmarkt an der Binnenalster. Hamburg, so der Eindruck, befand sich im Belagerungszustand.

Auch der Bereich um das Hamburger Rathaus wurde abgesperrt.

Alles für die Sicherheit

Für die Anwohner und Stadt war das Ministertreffen so etwas wie eine Generalprobe. Im kommenden Sommer findet auf dem Messegelände der G20-Gipfel statt - mit ebenfalls weitreichenden Sicherheitsbestimmungen. Die teils erheblichen Einschränkungen kamen bei den Hamburgern nicht unbedingt gut an. Frank-Walter Steinmeier, als Außenminister und amtierender OSZE-Vorsitzender Gastgeber des Gipfeltreffens, hatte deshalb im Vorfeld der Veranstaltung für Verständnis für die Umstände geworben.

Abgeschirmter Gipfel

In seinem Ministerium hieß es vorab, man habe das Treffen bewusst in einer Großstadt stattfinden lassen wollen, damit die Hamburger "ein wenig an der Weltpolitik teilhaben" könnten. Doch für die Stadtbewohner beschränkte sich der Kontakt fast ausschließlich auf vorbeijagende Autokolonnen, mit denen die Delegationen von Blaulicht begleitet über gesperrte Straßen zwischen Hotels und Messe hin und her pendelten.

Auch die angereisten Außenminister hatten kaum Gelegenheit, das abgeschirmte Veranstaltungsgelände zu verlassen. Einzig das Mittagessen im Ruderclub Germania und das Abendessen im Rathaus boten Abwechslung. Beides fand natürlich unter Ausschluss von der Öffentlichkeit statt.

Gespaltene Organisation

Trotzdem war Steinmeier bemüht, die Hamburger bei ihrem Stolz zu packen. Hamburg als "Tor zur Welt" sei durch seine "Weltoffenheit, Toleranz und Vielfalt" wie keine andere deutsche Stadt geeignet, um den OSZE-Ministerrat auszurichten, sagte er in seiner Eröffnungsrede. Wenige Stunden später stellte er einen anderen Bezug zwischen Gipfel und Hansestadt her. Der Ministerrat sei "wie das Wetter in Hamburg", so Steinmeier angesichts der zähen Verhandlungen. Auch OSZE-Generalsekretär Lamberto Zannier beklagt die "Spaltung" der Organisation.

Mit mehr als drei Stunden Verspätung eröffnet Gastgeber Steinmeier am nächsten Tag die Abschlusssitzung des Ministerrats. Den ganzen Tag über wurden noch Gespräche geführt, um in möglichst vielen Fragen Gemeinsamkeiten auszuloten. Erneut kam Steinmeier auch mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow zusammen. Der hatte am Vorabend für einen der hoffnungsvolleren Momente in Hamburg gesorgt, als er für die umkämpfte syrische Stadt Aleppo eine Feuerpause verkündete. Das ist zwar kein offizielles Ergebnis der OSZE-Tagung, doch am Rande fanden mehrere Gespräche mit Lawrow im kleineren Kreis statt. Das Signal: Wir reden noch. Allein das sei schon viel wert, sagt Steinmeier zum Abschluss der Konferenz.

Steinmeier auf dem Balkon der Ruderclubs Germania - einer der wenigen Termine außerhalb des abgeschirmten Messegeländes.

Der Kongress tanzt nicht

Trotzdem zeigt sich Lawrow enttäuscht, als er am Freitagvormittag vor die versammelte Presse tritt. Es gebe kaum Fortschritte zu vermelden, so der russische Außenminister. In den meisten Fragen gelinge es der OSZE nicht, einen Konsens herzustellen. Über die trotz angekündigter Feuerpause anhaltenden Kämpfe in Aleppo spricht er von sich aus nicht. Auf Nachfrage macht er jedoch deutlich, dass die russische Operation in der Stadt noch lange nicht beendet ist. Die Angriffe würden weitergehen, "solange noch Banditen in Aleppo sind", so Lawrow.

Angesichts dieser verfahrenen Lage freuen sich die Delegierten umso mehr über die kleinen Fortschritte, die der Ministerrat dann doch verzeichnen konnte. Insgesamt auf zehn Texte konnte sich das Plenum einigen, unter anderem zum seit Jahren festgefahrenen Transnistrien-Konflikt in der Republik Moldau. Es ist ein kleiner Schritt, aber auf viel mehr konnte man im Vorfeld des Treffens auch nicht hoffen. Schließlich macht der neue Ost-West-Konflikt Einigungen in den wirklich großen Fragen unmöglich. Der Ukraine-Konflikt lähmt die OSZE. Umso mehr freuen sich die Delegierten, doch noch etwas feiern zu können, als sie sich am Donnerstag im Großen Saal des Hotels Atlantic treffen, um nach dem harten Gipfelalltag etwas Dampf abzulassen. Der Kongress tanzt zwar nicht, aber zumindest die Stimmung ist nach Monaten der Vorbereitung etwas gelöster.

Polizisten vor den Messehallen Hamburg. Die Demonstrationen gegen das Treffen blieben weitgehend ruhig.

Ruhige Nacht

Währenddessen ziehen etwa 1300 Demonstranten durch die Hamburger Innenstadt. Vor dem Gipfel hatten die Sicherheitsbehörden noch vor Ausschreitungen gewarnt, doch abgesehen von ein paar Böllern bleibt es ruhig. Auch bei den anderen Demonstrationen, die das Treffen begleiteten, kam es nicht zu Zusammenstößen. "Der Einsatz ist wirklich wie am Schnürchen gelaufen", lobt ein Polizeisprecher. Der Frieden in Hamburg konnte also erhalten werden. Gelingt das der OSZE auch in Europa?

Steinmeier gibt sich zum Abschluss des Gipfels optimistisch. Eine gemeinsame Erklärung aller Mitgliedsstaaten kann er nicht präsentieren - damit war allerdings auch nicht gerechnet worden. In seiner zweiseitigen Abschlusserklärung weist er darauf hin, wie wichtig die OSZE sei, um bei allen Differenzen im Gespräch zu bleiben. Sie müsse allerdings "effektiver und handlungsfähiger" werden. Die Hoffnung darauf will er nicht aufgeben. "Wer keine Visionen hat, dem kann auch kein Arzt helfen", sagt er in der Abschlusssitzung - eine Anspielung auf den Hamburger Helmut Schmidt.

Auch auf der Pressekonferenz betont Steinmeier vor allem die Erfolge des deutschen OSZE-Vorsitzes. Es sei keine einfache Zeit gewesen, sagt er. Doch das Jahr habe sich gelohnt. 2014 seien Gefahren für Frieden und Sicherheit nach Europa zurückgekehrt. Entsprechend kontrovers seien die Verhandlungen verlaufen. Es hätten durchaus Spannungen in der Luft gelegen, so der Außenminister. Trotzdem zog er ein positives Fazit. Gerade zum Ende hin habe die Bereitschaft zugenommen, Lösungen zu finden. "OSZE-Vorsitz heißt auch: Nerven behalten", so Steinmeier.