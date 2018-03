In Stuttgart stehen acht Mitglieder des Boxclubs Osmanen Germania vor Gericht. Ihnen wird unter anderem versuchter Mord und Menschenhandel vorgeworfen. Der Club steht bundesweit unter Beobachtung.

Von Martin Besinger, SWR

Sie haben strenge Hierarchien, trinken keinen Alkohol, tragen ihre Club-Kutten - darauf das Logo: ein aggressives Gesicht, vermummt mit rotem Tuch samt Ritterhelm. Nicht unbedingt das, was man von einem gewöhnlichen Boxclub erwartet. Doch nichts anderes wollen die "Osmanen Germania" sein, wenngleich die deutschen Sicherheitsbehörden daran ihre Zweifel haben. Acht Mitglieder der "Osmanen" müssen sich ab heute vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Ihnen wird in insgesamt 17 Fällen unter anderem versuchter Mord, versuchter Totschlag und Menschenhandel vorgeworfen - alles keine Bagatelldelikte.

Vorbild Rockergruppen

Gegründet 2015 in Hessen, sind die "Osmanen Germania" schnell gewachsen: Nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden hat der Club nach nur drei Jahren 22 Ortsgruppen mit rund 300 Mitgliedern. Die Struktur zeigt viele Anlehnungen aus dem Rockermilieu: Ihre örtlichen Ableger nennen sich "Chapter", es gibt einen Chef, den "President", und einen "Sergeant at Arms", der für die technische Ausrüstung des Clubs zuständig ist.

Das aggressive Logo des Boxclubs "Osmanen Germania" erinnert an die Insignien bekannter Motorrad-Rockerclubs.

Auffallend sei auch die Verbindung zur milieubezogenen Kriminalität, sagt Ulrich Gruber, Experte für organisierte Kriminalität im Landeskriminalamt (LKA) Baden Württemberg: "Es gibt eigentlich kein Chapter der 'Osmanen' ohne Straftaten. Das geht von Drogenhandel, Landfriedensbruch, Nötigung und gefährlicher Körperverletzung bis hin zu Erpressung und versuchtem Totschlag."

30 Haftbefehle innerhalb eines Jahres

Auf die Gruppe aufmerksam wurden die Beamten aus Baden-Württemberg, weil sie im Auftrag des hessischen LKA ab 2016 Durchsuchungen durchgeführt haben. Doch dann kam es auch im Südwesten zu gewalttätigen Auseinandersetzungen der "Osmanen Germania" mit der kurdischen Rockergruppe Bahoz. Das LKA Baden-Württemberg gründete die Sonderkommision "Meteor". Innerhalb von einem Jahr ermittelten die Beamten in 120 Verfahren und erließen 30 Haftbefehle.

Einer der Gründer des Clubs in Hessen ist Mehmet Bagci. Er trägt den Titel "Weltpräsident" und soll auch in Baden-Württemberg direkt in Vorgänge eingegriffen haben, bis hin zu direkter Auftragsvergabe am Telefon. Die Ermittler von "Meteor" sind sich sicher, ihm Straftaten nachweisen zu können. So sitzt er schon seit Monaten in Untersuchungshaft, wie auch sein Stellvertreter Selcuk Sahin. Beide gehören zu den Angeklagten im heutigen Prozess.

Durchsuchungen auch in Justizvollzugsanstalten

Um die Strukturen und Aktivitäten der Gruppe besser zu verstehen, haben Polizisten im Auftrag des Bundesinnenministeriums Mitte März in Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen Wohnungen und Geschäftsräume von Mitgliedern der "Osmanen Germania" durchsucht. Insgesamt 59 Objekte nahmen die Ermittler unter die Lupe, darunter auch die Zellen der beiden ehemaligen Clanchefs in den Justizvollzugsanstalten Offenburg und Stuttgart- Stammheim.

Schon seit 2016 stehen die "Osmanen Germania" unter Beobachtung der Polizei, nachdem der Club wegen diverser schwerer Delikte aufgefallen ist.

In Mannheim schauten sich die Fahnder in der Wohnung des ehemaligen Vorsitzenden der Union der Europäisch-Türkischen Demokraten (UETD) Rhein-Neckar, Yilmaz Ilkay Arin, um. Auch über Arin könnten die "Osmanen Germania" eine Verbindung in die türkische Politik aufgebaut haben, die bis zum Präsidenten Recep Tayyip Erdogan führt.

Handlanger Erdogans?

Ein Jugendfreund des Staatspräsidenten, Metin Külünk, soll den "Osmanen Germania" Geld für Waffenkäufe beschafft haben. Das ergaben Recherchen von "Frontal 21" und "Stuttgarter Nachrichten". Külünk ist Abgeordneter der türkischen Regierungspartei AKP. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass die "Osmanen" auf Anweisung der AKP einen Bandenkrieg gegen Gegner Erdogans geführt und als Handlanger des türkischen Staatspräsidenten in Deutschland fungiert haben könnten.

Külünk soll sogar die Bestrafung des Satirikers Jan Böhmermann in Auftrag gegeben haben, nachdem dieser Erdogan in seiner Fernsehsendung verspottet hatte. Den Ermittlern ist zudem aufgefallen, dass "Osmanen" sich als Sicherheitspersonal für die UETD betätigten.

"Die politische Ebene spielte bei unseren Ermittlungen eine untergeordnete Rolle", sagt Ulrich Gruber vom LKA Baden-Württemberg. Dennoch ist es nicht ausgeschlossen, dass vor Gericht weitere politische Verwicklungen zutage kommen. Ein kurzer Prozess gegen die acht Mitglieder der "Osmanen Germania" wird es ohnehin nicht: Bislang sind schon 50 Verhandlungstage bis kommenden Januar angesetzt.