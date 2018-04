Der SPD-Politiker Edgar Franke ist neuer Opferbeauftragter der Bundesregierung. Der 58-jährige Jurist folgt auf Kurt Beck und kümmert sich um Terroropfer und deren Angehörige.

Die Bundesregierung hat auf ihrer Klausur in Meseberg einen neuen Opferbeauftragten ernannt. Edgar Franke ist künftig der zentrale Ansprechpartner für Anliegen der Opfer von terroristischen Straftaten in Deutschland und deren Hinterbliebenen. Er wird auch die Betreuung der Opfer des Anschlags vom Breitscheidplatz in Berlin fortsetzen, wie das Bundesjustizministerium mitteilte.

Jurist und Gesundheitspolitiker

Franke sitzt für die SPD im Bundestag und ist Mitglied des Gesundheitsausschusses. Er war Gründungsrektor der Hochschule der Gesetzlichen Unfallversicherung in Bad Hersfeld.

Justizministerin Katarina Barley (SPD) erklärte, der 58-jährige Jurist aus Hessen sei mit seiner persönlichen Biografie und politischen Erfahrung "genau der Richtige für diese Aufgabe".

Kurt Beck hat sich für einen besseren Umgang mit Terroropfern eingesetzt.

Zum 31. März endete die Amtszeit des Opferbeauftragten Kurt Beck. Der SPD-Politiker und ehemalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident hatte sich für höhere Entschädigungen und eine dauerhafte Anlaufstelle für Terroropfer eingesetzt.