Bei der Verfolgung von Islamisten müsse mit "sehr großem Augenmaß" vorgegangen werden, hatte die Migrationsbeauftragte Özoguz gewarnt. Diese "falsch verstandene Toleranz" der SPD-Politikerin empört die Union. Özoguz habe ihren Job nicht verstanden.

Mit ihrer Mahnung zu "Augenmaß" bei der Verfolgung von Islamisten hat die Migrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz, einen Sturm der Entrüstung in der Union ausgelöst. Mehrere konservative Politiker kritisierten die SPD-Frau.

Özoguz habe offenbar selbst jedes Augenmaß verloren, sagte CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Sie warf der SPD-Politikerin "falsch verstandene Toleranz" vor. Diese sei aber "völlig fehl am Platz", wenn es um die Sicherheit der Menschen in Deutschland gehe. Hasselfeldt kritisierte, dass die Migrationsbeauftragte "von Verschwörungstheorien und Willkür" im Zusammenhang mit Razzien gegen die Organisation "Die wahre Religion" (DWR) rede.

Vereint in ihrer Kritik an Özoguz: Hasselfeld ... ... CDU-Generalsekretär Tauber ... ... und Bayerns Innenminister Herrmann

Özoguz' Warnung vor Verschwörungstheorien

Özoguz hatte am Dienstag gesagt, man müsse bei der Verfolgung von Islamisten mit "sehr großem Augenmaß" vorgehen, damit es nicht heiße, es werde willkürlich in Moscheen eingedrungen. In der Vergangenheit sei bei vielen Razzien nichts herausgekommen. Das hinterlasse Spuren, auch bei jungen Menschen. "Da werden natürlich schnell auch Verschwörungstheorien wach, was man eigentlich als Staat mit diesen Menschen macht", warnte Özoguz.

"Nicht verstanden, was ihr Job ist"

Diese Haltung hatten vor Hasselfeld schon andere Unionspolitiker scharf kritisiert. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann warf Özoguz einen völlig falschen Zungenschlag vor: "Auch nur anzudeuten, dass Sicherheitsbehörden hier willkürlich vorgegangen sein könnten, schürt massives Misstrauen gegen unsere Sicherheitsorgane", sagte der CSU-Politiker der "Berliner Zeitung".

Auch CDU-Generalsekretär Peter Tauber griff Özoguz an. "Sie hat offenbar immer noch nicht verstanden, was eigentlich ihr Job ist", sagte er der "Bild"-Zeitung. Gegen Islamisten sei kein Augenmaß sondern die volle Härte des Gesetzes gefragt. "Anstatt unseren Sicherheitsbehörden für ihre hervorragende Arbeit zu danken, tritt ihnen Frau Özoguz vors Schienbein."

"Absolut unverantwortlich"

Auch der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach warf Özoguz vor, den Sicherheitsbehörden in den Rücken zu fallen. "Ich halte das für absolut unverantwortlich und bin geradezu fassungslos, wie man sich in dieser Art und Weise äußern kann", sagte er der "Mitteldeutschen Zeitung". "Die Behörden nehmen keineswegs leichtfertig und ohne sichere Rechtsgrundlage Durchsuchungen vor. Und sie sprechen auch keineswegs leichtfertig ein Vereinsverbot aus. Mir ist kein Fall bekannt, in dem ein Vereinsverbot gerichtlich wieder aufgehoben worden ist", sagte Bosbach.