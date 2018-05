Das Treffen der Nationalspieler Özil und Gündogan sorgt für eine Kontroverse in Deutschland. In die Kritik an den beiden mischen sich inzwischen Forderungen, es mit den Vorwürfen nicht zu übertreiben.

Mit einer solch heftigen Reaktion hatten die deutschen Fußball-Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan sicher nicht gerechnet, als sie sich in London auf ein Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan einließen. Von Wahlkampfhilfe für den autokratisch regierenden Präsidenten war die Rede - am 24. Juni finden in der Türkei vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftwahlen statt. Seine Partei AKP twitterte mehrere Fotos von dem Treffen.

AK Parti @Akparti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da Premier Lig'de oynayan Türk futbolcu Cenk Tosun, Türk asıllı futbolcu Mesut Özil ve Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan'ı kabul etti. https://t.co/X3ZY8wwCsa Twitter 14.05.2018 08:28 Uhr via

Auf Gündogans Trikot mit der Nummer acht stand: "Mit Respekt für meinen Präsidenten." Özil sendete einen Tweet, der ihn mit Tosun und Gündogan zeigt. "In guter Gesellschaft heute Abend", schrieb er dazu.

Gündogan erklärte sich später in einer Mitteilung. Mit dem Auftritt sei keine politische Botschaft verbunden gewesen. "Es war nicht unsere Absicht, mit diesem Bild ein politisches Statement abzugeben, geschweige denn Wahlkampf zu machen."

Aussprache mit den Spielern

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz, warf den beiden Fußballern in der "Passauer Neuen Presse" eine "schiefe Verbeugung vor Herrn Erdogan" vor. Diese sei "das Gegenteil" der DFB-Kampagne "Wir sind Vielfalt", die für mehr Toleranz und Respekt werbe, so die CDU-Politikerin.

DFB-Präsident Reinhard Grindel twitterte, die Profis hätten sich für Wahlkampfmanöver missbrauchen lassen. "Der DFB respektiert und achtet selbstverständlich die besondere Situation unserer Spieler mit Migrationshintergrund. Aber der Fußball und der DFB stehen für Werte, die von Herrn Erdogan nicht hinreichend beachtet werden." DFB-Teammanager Oliver Bierhoff kündigte eine Aussprache mit den Spielern an.

Treffen zwischen Özil und Gündogan mit Erdogan sorgt für Kritik

tagesthemen 22:30 Uhr, 14.05.2018, Volker Schwenck, ARD Berlin







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-403523~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Die Vorsitzende des Bundestags-Sportausschusses, Dagmar Freitag, schloss sich Grindels Kritik an. "Diese Fotos lassen viele Interpretationen zu, auch solche, die von Özil und Gündogan möglicherweise nicht beabsichtigt waren", sagte sie der "Berliner Zeitung".

Weiter sagte die SPD-Politikerin: "Mitglieder unserer Nationalmannschaften müssen sich jedoch jederzeit über ihre Vorbildfunktion im Klaren sein." Derartige Aktionen passten "weder zu unserem Wertesystem noch zu den Grundwerten des Sports in unserem Land".

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir hatte bereits gestern gesagt: "Der Bundespräsident eines deutschen Nationalspielers heißt Frank-Walter Steinmeier, die Bundeskanzlerin Angela Merkel und das Parlament heißt Deutscher Bundestag."

Roth: "Doppelbödige Debatte"

Aus den Reihen der Grünen waren aber auch andere Töne zu hören. Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth sagte zwar, sie hätte sich sehr gewünscht, dass sich die Spieler nicht für einen Wahlkampf von Herrn Erdogan einspannen lassen. Auch hätte sie es schön gefunden, wenn sich beide mit dem deutsch-kurdischen Spieler Deniz Naki solidarisiert hätten, der in der Türkei verfolgt worden sei.

Zugleich kritisierte Roth aber die Debatte und verwies auf das Verhalten von Politikern: So habe Kanzlerin Angela Merkel vor zwei Jahren "de facto Wahlkampf für Herrn Erdogan" gemacht. "Jetzt wollen wir mal wirklich auf dem Boden bleiben. Wo ist eigentlich die große Empörung, dass sich Altkanzler Gerhard Schröder in der allerersten Reihe bei Putins Vereidigung befindet, dass Herr Seehofer eng mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban befreundet ist."

Die Bundesregierung liefere "ungebrochen Rüstungsgüter und Waffen in die Türkei. Sie kritisiert den Angriff auf Afrin nicht, macht einen Flüchtlingsdeal mit Erdogan." Jetzt würden die Spieler "an die Wand gestellt. Das finde ich ziemlich doppelbödig."

Der türkische Fußballverband beteuerte, dass das Treffen mit Erdogan keine Wahlkampfaktion gewesen sei. "Ich muss klarstellen, dass sie nicht Teil unserer Kampagne sind", sagte der Vizepräsident des Verbandes TFF, Servet Yardimci. "Wir müssen fair sein, es gibt keinerlei Absicht, sie einzubeziehen, weil es uns ohnehin gutgeht." Özil und Erdogan seien Türken, die aber für die deutsche Nationalmannschaft spielten.

Politische Reaktionen auf das Treffen Özil und Gündogan mit Erdogan

Killian Pfeffer, ARD Berlin

14.05.2018 19:42 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 14. Mai 2018 um 17:00 Uhr.