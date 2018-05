Die Fußball-Nationalspieler Özil und Gündogan haben sich in London mit dem türkischen Präsidenten Erdogan getroffen - und damit für Aufsehen gesorgt. Der Grünen-Abgeordnete Özdemir spricht von "geschmackloser Wahlkampfhilfe".

International erfolgreiche Fußballstars mit türkischen Wurzeln treffen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan - so geschehen in London am Sonntag. Mesut Özil vom FC Arsenal und Ilkay Gündogan von Manchester City - beide auch deutsche Nationalspieler - sowie Cenk Tosun vom FC Everton begrüßen den Präsidenten und wechseln freundliche Worte. Trikots werden überreicht, Fotos gemacht.

Was wie ein harmloses Treffen erscheint, hat mittlerweile Kritik nach sich gezogen. Der Vorwurf der Wahlkampfhilfe steht im Raum. Denn am 24. Juni finden in der Türkei vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftwahlen statt. Erdogan ist gerade auf Staatsbesuch in Großbritannien. Seine Partei AKP nahm das Treffen der Fußballstars mit dem Präsidenten sogleich zum Anlass, mehrere Fotos davon zu twittern.

AK Parti @Akparti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da Premier Lig'de oynayan Türk futbolcu Cenk Tosun, Türk asıllı futbolcu Mesut Özil ve Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan'ı kabul etti. https://t.co/X3ZY8wwCsa Twitter 14.05.2018 08:28 Uhr via

Auf Gündogans Trikot mit der Nummer acht stand: "Mit Respekt für meinen Präsidenten." Özil sendete einen Tweet, der ihn mit Tosun und Gündogan zeigt. "In guter Gesellschaft heute Abend", schrieb er dazu.

Wahlkampfauftritte in Deutschland verboten

Wahlkampfauftritte türkischer Politiker kurz vor Abstimmungen oder Wahlen in der Türkei sind in Deutschland verboten. Das Treffen fand zwar in London statt, die Fotos von Erdogan mit Özil und Gündogan, die als Nachfahren türkischer Einwanderer in Deutschland aufgewachsen sind, finden sich nun auf der Seite der AKP wieder.

Der türkischstämmige Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir kritisierte die beiden Nationalspieler scharf. "Der Bundespräsident eines deutschen Nationalspielers heißt Frank-Walter Steinmeier, die Bundeskanzlerin Angela Merkel und das Parlament heißt Deutscher Bundestag", sagte der frühere Bundesvorsitzende der Partei Bündnis 90/Die Grünen der Agentur SID: "Es sitzt in Berlin, nicht in Ankara."

Auch sportpolitisch ist der gemeinsame Auftritt der Kicker mit Erdogan pikant, da die Türkei einziger Konkurrent des Deutschen Fußball-Bundes um die Ausrichtung der Europameisterschaft 2024 ist. Die UEFA entscheidet im September über den Austragungsort.

Die Wahlen in der Türkei waren eigentlich erst 2019 geplant. Sie würden die schrittweise Einführung des Präsidialsystems schneller abschließen, für das im April 2017 eine knappe Mehrheit der Türken in einem umstrittenen Referendum gestimmt hatte. Bei einer Wiederwahl würde Erdogan deutlich mehr Macht erhalten.