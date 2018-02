Türkische Sicherheitskräfte haben sich in München darüber beschwert, dass mit dem Grünen-Politiker Özdemir ein "Terrorist" in ihrem Hotel sei. Die Polizei stellte dem Erdogan-Kritiker drei Beamte an die Seite.

Ein normaler Besuch bei der Münchener Sicherheitskonferenz ist für den Grünen-Politiker Cem Özdemir derzeit unmöglich. Der Grund: In seinem Hotel residiert auch die türkische Delegation. Nach einer Beschwerde bei der Polizei über den Erdogan-Kritiker sahen sich die bayerischen Beamten zum Handeln gezwungen und stellten Özdemir unter Polizeischutz.

Das bestätigte das Polizeipräsidium München der "Welt". Wie die Zeitung weiter berichtet, begleiten Özdemir während der Sicherheitskonferenz drei Beamte - zu Terminen wird er in einem Polizeifahrzeug gebracht. Zum Hintergrund und zum Umfang der Schutzmaßnahme wollte die Polizei keine Angaben machen.

Der türkische Ministerpräsident Yildirim übernachtet während der Sicherheitskonferenz im gleichen Hotel wie Özdemir.

Beschwerde über "Terrorist" Özdemir

Özdemir sagte der "WamS", er sei der Delegation um Ministerpräsident Binali Yildirim am Freitag zufällig in der Hotellobby begegnet. "An ihrem Gesichtsausdruck konnte ich ablesen, dass sie nicht erfreut waren, mich zu sehen", sagte er. Auf die grimmigen Blicke soll eine Beschwerde der Türken gefolgt sein. Darüber, dass in ihrem Hotel ein "Terrorist" wohne. Damit sei Özdemir gemeint gewesen.

Özdemir sagte, der Vorgang bestätige seine Einschätzung "über die Natur des Regimes in Ankara". Man bekomme "einen Eindruck, welche Aggressivität von diesem Unsicherheitspersonal wohl in der Türkei ausgeht, wenn sie sich bei uns schon so aufführen." Es sei "schlimm genug, dass Erdogans Schergen unter Andersdenkenden Angst und Schrecken verbreiten" fügte Özdemir hinzu. "Aber in Deutschland hat es nichts verloren."

In der Vergangenheit hatte Özdemir wiederholt scharfe Kritik an Präsident Recep Tayyip Erdogan geäußert und etwa betont, mit diesem könne es keine EU-Mitgliedschaft der Türkei geben.

Vorfall mit Leibwächtern in den USA

Türkischen Sicherheitsleute waren im vergangenen Jahr bei einem Besuch in Washington negativ aufgefallen. Damals hatten mehrere Leibwächter von Erdogan auf friedliche kurdische Demonstranten eingeprügelt. Elf Menschen wurden bei den Handgreiflichkeiten verletzt, neun davon mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Washington im Mai 2017: Während des Treffens von Trump und Erdogan kam es vor der Residenz des türkischen Botschafters zu gewaltsamen Ausschreitungen.

Über dieses Thema berichtete NDR Info am 18. Februar 2018 um 04:00 Uhr.