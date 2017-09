Wo steht Deutschland im internationalen Vergleich in Sachen Bildung? Bei Technikberufen an der Spitze, so eine neue OECD-Studie. Beim Punkt "Durchlässigkeit" fällt das Zeugnis für Deutschland schlechter aus - was aber nicht nur negativ zu deuten ist.

Deutschland hat unter allen Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) den höchsten Anteil der jungen Hochschulabsolventen in den sogenannten MINT-Studienfächern: 37 Prozent der deutschen Absolventen machen ihren Abschluss in Fächern wie Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Damit steht Deutschland nicht nur besser da als seine europäischen Nachbarländer, sondern auch als andere hoch entwickelte Staaten wie die USA, Japan, Israel oder Australien. Das ergibt die Studie "Bildung auf einen Blick", die jährlich im Auftrag der OECD die Bildungssysteme in den 34 Mitgliedsstaaten und Parnerländern vergleicht.

Nachholbedarf beim Frauenanteil

Nachholbedarf hat Deutschland laut der Studie allerdings immer noch, was den Frauenanteil bei den "MINT-Fächern" angeht, denn der liegt nur bei 28 Prozent. In Deutschland sei ein stärkerer Einfluss des Geschlechts auf die Wahl des Studienfachs zu beobachten als in anderen OECD-Ländern, kritisiert die Studie. Der Durchschnitt liege OECD-weit bei 30 Prozent.

Dieses Manko sieht auch Bundesbildungsministerin Johanna Wanka. Deutschland dürfe und könne nicht auf das Potenzial der jungen Frauen verzichten, sagte sie bei der Vorstellung des OECD-Berichts. "Insbesondere in der beruflichen Bildung müssen wir die Möglichkeiten technischer Berufe jungen Frauen näher bringen".

Wenig durchlässig

Ein schlechtes Zeugnis stellt die Studie Deutschland auch bei der Durchlässigkeit das Bildungssystems zwischen den sozialen Schichten aus. Noch immer gilt: Kinder aus Arbeiterfamilien studieren selten. Der Anteil der Hochschulabsolventen, deren Eltern nicht über einen Hochschulabschluss verfügen, habe sich in Deutschland - anders als im OECD-Durchschnitt - über die Generationen nicht verbessert, stellt der Bericht fest. Bei den 45-59-Jährigen sei er genauso groß wie bei den 30-44-Jährigen - und das, obwohl Bildung in Deutschland zum Großteil staatlich finanziert ist.

Die Zahlen seien aber nicht nur negativ zu deuten, heißt es in der Studie. Die niedrige Mobilität zwischen den Schichten sei zum Teil auch auf das erfolgreiche deutsche Berufsbildungssystem zurückzuführen, das eine solide Alternative zum Studium böte. Bildungsministerin Wanka kündigte an, dass die Bundesregierung die berufliche Bildung weiter modernisieren werde. Diese schaffe ebenso wie die akademische Bildung verlässlich individuelle Chancen und Lebensperspektiven.

Bildungsausgaben halten nicht Schritt

Die Zahl der Schüler in Deutschland ist aufgrund des demographischen Wandels zurückgegangen, um sechs Prozent zwischen 2010 und 2014. Die Bildungsausgaben in Deutschland spiegeln das laut der Studie aber nicht wider. Sie sind im gleichen Zeitraum nur um zwei Prozent gesunken.

In den Hochschulen ist das Bild umgekehrt. Die Zahl der Studienanfänger in Deutschland ist gestiegen, zwischen 2010 und 2014 um 23 Prozent. Das sei der höchste Anstieg in allen verglichenen Ländern, heißt es in der Studie. Die Ausgaben für den Hochschulbereich haben damit allerdings nicht Schritt gehalten. Sie stiegen im gleichen Zeitraum nur um neun Prozent.

Lehrer werden in Deutschland wettbewerbsfähig bezahlt

Gute Nachrichten gibt es aus dem Bereich der Lehrerschaft. Laut der Studie werden Lehrer in Deutschland im Gegensatz zu vielen anderen OECD-Ländern wettbewerbsfähig bezahlt. 2015 verdienten Lehrkräfte im Sekundarbereich I in etwa genauso viel wie andere Beschäftigte mit Hochschulabschluss, im Sekundarbereich II sogar teilweise mehr. Eine Ausnahme sind allerdings die Grundschullehrer. Sie verdienten sechs Prozent weniger als andere Beschäftigte mit vergleichbarem Bildungsabschluss. Dadurch werde die Wettbewerbsfähigkeit des Lehrerberufs auf dieser Stufe verringert.

Insgesamt hat sich die Lehrerschaft in Deutschland leicht verjüngt. In den vergangenen zehn Jahren ist der Anteil der Lehrkräfte, die mindestens 50 Jahre alt sind, im Primar- sowie im Sekundarbereich I und II um jeweils sieben Prozentpunkte gesunken. Dennoch sind die Lehrer im OECD-Vergleich nur in Italien älter als in Deutschland.

