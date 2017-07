Zwei Fragen stehen nach dem verheerenden Unfall auf der A9 mit 18 Toten im Zentrum der Ermittlungen: Warum ist der Bus auf den Lkw aufgefahren? Und warum geriet er so rasend schnell in Brand? Experten stellen sehr unterschiedliche Szenarien auf.

Einen Tag nach dem schweren Busunglück auf der A9 bei Münchberg rätseln Behörden und Experten, warum der Unfall so schwer verlaufen ist. Dabei gehen die Meinungen sehr auseinander. Der Bus war an einem Stauende auf einen Lkw aufgefahren und anschließend innerhalb kürzester Zeit in Flammen aufgegangen. 18 Menschen starben, 30 Menschen wurden teils schwer verletzt. Nun stehen zwei Fragen im Zentrum der Ermittlungen: Warum ist der Bus auf den Lkw aufgefahren? Und warum geriet der Bus so schnell in Brand?

Mit Blick auf die erste Frage - den Auffahrunfall - ist noch völlig unklar, ob der Fahrer einen Fehler gemacht hat, der Bus einen technischen Defekt hatte oder der Lkw-Fahrer durch rasches Bremsen oder kurzfristigen Spurwechsel möglicherweise den Bus geschnitten hat.

Ein Forensiker bei der Untersuchung des ausgebrannten Busses.

Diskussion über Notbrems-Systeme

Unabhängig von der Klärung dieser Fragen wird über den flächendeckenden Einsatz von Notbrems-Assistenten in Bussen diskutiert. Diese Systeme erkennen durch Kameras und Radarsensoren Hindernisse auf der Fahrbahn, warnen den Fahrer mit Warnlicht und Warnton und bremsen automatisch, wenn der Fahrer nicht reagiert. Damit lässt sich ein Aufprall zumindest abmildern, bei den modernsten Notbrems-Assistenten im Idealfall auch ganz verhindern.

Damit Unfälle wie jetzt in Münchberg nicht mehr passieren, seien nicht abschaltbare Notbremssysteme wichtig, die auf Stau-Enden reagierten, sagte Professor Hermann Winner, Experte für Autonomes Fahren an der TU Darmstadt. Diese seien auf dem Weg. Für neu zugelassene Busse sind Notbrems-Assistenten schon seit 2015 vorgeschrieben. Bis November 2018 müssen auch ältere Busse damit nachgerüstet werden.

Hat der Bus schon vorher gebrannt?

Bei der zweiten Frage - warum der Bus so schnell in Flammen aufging - gehen die Expertenmeinungen stark auseinander. Der Leiter der Unfallforschung der Versicherer, Siegfried Brockmann, glaubt nach der Sichtung des Bildmaterials von der Unfallstelle, dass der Motorraum des Busses schon vor dem Aufprall gebrannt haben muss: "Dafür spricht auch, dass hinter dem Bus eine ganze Menge brennender Teile lagen, die dort sonst gar nicht hätten hinkommen können", sagte er im ARD-Brennpunkt.

Der Fahrer bemerke bei einem solchen Szenario den Brand nicht, weil der Fahrtwind Rauch und Flammen nach hinten transportiere, erläuterte Brockmann. "Es mag daher schon eine ganze Weile gebrannt haben, bevor man den Brand bemerkte." Als der Bus dann auf das Stauende aufgefahren sei und habe abbremsen müssen, seien die Flammen nach oben geschlagen.

Sigfried Brockmann, Unfallforschung der Versicherer

Brennpunkt, 04.07.2017







Auch Kurzschluss am Amaturenbrett denkbar

Von dieser Theorie hält der Sicherheitsberater des Internationalen Bustouristikverbandes RDA, Johannes Hübner, nichts. Es ist für ihn ausgeschlossen, dass ein Fahrer einen Brand während der Fahrt nicht bemerkt. Seiner Einschätzung nach hat es bei dem Auffahrunfall einen massiven Kurzschluss in der Zentralelektrik gegeben, der den Brand auslöste. "Wenn ein Bus mit seinem Bug auf eine Metallbarriere aufprallt - etwa auf das Heck eines Lkw - kann es hinter dem Amaturenbrett einen Gesamtkurzschluss geben", sagte Hübner im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF.

Bei solchen Szenarien müsse dann der Batterie-Notschalter betätigt werden, wozu der Fahrer in dieser Situation aber möglicherweise nicht mehr fähig war, analysierte Hübner. Einen solchen Fall habe es bereits im Jahr 2003 an der belgisch-französischen Grenze gegeben, der exakt so verlaufen sei wie der Unfall nun bei Münchberg.

Schnell entflammbare Materialien

In der Diskussion sind auch die in Bussen verwendeten Materialien. "Das große Problem liegt in den Innenraum-Materialien der Busse: Sie sind deutlich leichter entflammbar als die, die die Deutsche Bahn verbauen muss", sagte Unfallforscher Brockmann.

Der Unglücksbus soll nur drei Jahre alt gewesen sein und erst vor kurzem ohne Probleme eine neue TÜV-Plakette bekommen haben. Der Fahrer soll äußerst erfahren und bis zu diesem verhängnisvollen Tag unfallfrei unterwegs gewesen sein - 2013 erhielt er sogar eine Auszeichnung vom sächsischen Innenministerium.

Wie sicher sind Busse?

tagesthemen 22:45 Uhr, 03.07.2017, Florian Gediehn, SWR







Tote im Alter von 55 bis 81 Jahren

Der Unglücksbus war Berichten zufolge von Sachsen in Richtung Gardasee unterwegs - an Bord sollen unter anderem eine Seniorengruppe aus Sachsen und mindestens vier Brandenburger gewesen sein. Insgesamt waren zwei Busfahrer sowie 46 Männer und Frauen im Fahrzeug. Bei den Toten handelt es sich um Frauen und Männer im Alter von 55 bis 81 Jahren, unter ihnen sei auch einer der Fahrer des Busses, wie das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof mitteilten.