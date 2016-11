Wahlkampf und Regieren seien unterschiedliche Dinge - diesen Ratschlag gab US-Präsident Obama seinem designierten Nachfolger Trump im Interview mit "Spiegel" und ARD. Vollmundig lobte er Kanzlerin Merkel - und sprach über die dunkelsten Momente seiner Amtszeit.

Auf seinem letztem Deutschlandbesuch als US-Präsident hat Barack Obama dem "Spiegel" und der ARD in Berlin ein Exklusiv-Interview gegeben. Dabei äußerte er sich auch zu seinem designierten Nachfolger Donald Trump, dem er eine kleine Warnung mit auf dem Weg gab. Wahlkampf und Regieren seien unterschiedliche Dinge.

Dies könnte Trump auch bei der Reform der Krankenversicherung realisieren. Möglicherweise werde der Republikaner merken, dass "Obamacare" das beste System sei, dass man sich vorstellen könne. Gleichzeitig signalisierte Obama Unterstützung: "Trump sagt, dass er das Gesundheitssystem verbessern kann. Ich glaube: Wenn er die gleiche Anzahl von Menschen krankenversichern kann - und zwar besser als ich -, dann würde ich dies unterstützen."

Obama im Gespräch mit Klaus Brinkbäumer, "Spiegel", und Sonia Seymour Mikich, WDR

17.11.2016







Trump nutzte Ängste aus

Gefragt nach dem Erfolg des Populismus in Europa und den USA diagnostizierte Obama eine Entfremdung zwischen Wähler und Politiker. In ländlichen Regionen, insbesondere denen, die von Industriebetrieben abhingen, gebe es viele Probleme. Manche Menschen hätten das Gefühl, dass es ihren Kindern schlechter gehen werde. Trump habe einige dieser Ängste ausgenutzt.

"Wenn die globale Wirtschaft nicht auf Menschen reagiert, die sich zurückgelassen fühlen, wenn die Ungleichheit weiter wächst, werden wir erleben, dass sich die Spaltungen in den Industrieländern ausweiten", appellierte der US-Präsident.

Bei seinem Weg ins Weiße Haus habe er ganz auf die Graswurzel-Politik gesetzt. Wähler wollten gehört werden, betonte Obama in dem Interview. Bürgerbeteiligung sei wichtig.

Zum Erfolg populistischer Parteien in Europa äußerte er sich kurz. Auf die Menschen wirke Europa vermutlich oft kompliziert: mit Machtzentren in den Einzelstaaten, den Regionen und in Brüssel.

Zuverlässig und ehrlich

Voller Lob war Obama für Kanzlerin Angela Merkel, mit der er in den vergangenen acht Jahren häufig eng kooperierte. Die CDU-Politikerin sei eine herausragende Partnerin, zuverlässig und ehrlich. "Sie steht für große Glaubwürdigkeit, und sie ist bereit für ihre Werte zu kämpfen", sagte Obama. "Ich bin froh, dass sie da ist und die Deutschen sollten sie wertschätzen. Ich schätze sie jedenfalls als Partnerin."

Angesprochen auf seinen dunkelsten Moment nannte er im größeren Kontext die schwere Wirtschaftskrise, die am Beginn seiner Präsidentschaft die USA fest in der Hand hatte. Als "persönlich sehr schwer" blickte er auf den Amoklauf an einer Grundschule in Sandy Hook zurück, bei dem 20 kleine Kinder erschossen wurden.