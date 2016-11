In Berlin kommen heute Kanzlerin Merkel und der scheidende US-Präsident Obama mit vier weiteren EU-Staats- und Regierungschefs zusammen. In der kleinen Runde soll es um große Themen gehen: Beziehungen zu Russland, die Lage in Syrien und die Folgen des Brexit.

Die Zweierrunde von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem scheidenden US-Präsident Barack Obama wird heute um vier europäische Staats- und Regierungschefs erweitert: An den Beratungen im Bundeskanzleramt nehmen die britische Premierministerin Theresa May, Frankreichs Staatspräsident François Hollande sowie die Regierungschefs von Italien und Spanien, Matteo Renzi und Mariano Rajoy teil.

Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die Beziehungen zu Russlands Präsident Wladimir Putin, die Lage in Syrien sowie der gemeinsame Kampf gegen den islamistischen Terrorismus. Nach dem Brexit-Referendum in Großbritannien dürfte es auch um die künftigen transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen und die Rolle Londons gehen. Nach Obamas Abreise will sich Merkel zudem gesondert zu Beratungen mit May treffen.

Europäische Regierungschefs treffen Obama

morgenmagazin, 18.11.2016, Kerstin Dausend, ARD Berlin







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-232303~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Vertrauliche Runde

Schon bei Obamas letztem Deutschland-Besuch, im April in Hannover, hatte die Bundeskanzlerin andere Staats- und Regierungschefs hinzugeladen. Sie wollte die seltene Gelegenheit nutzen, mit dem mächtigsten Mann der Welt im kleinen Kreis großer EU-Staaten vertraulich zu sprechen - fernab von G7 oder G20, den internationalen Treffen von Industriestaaten und Schwellenländern.

Die besondere Situation dieses Mal: Merkels Gäste befinden sich politisch allesamt in einer schwierigen Lage. Der scheidende US-Präsident kann keine großen Entscheidungen mehr treffen - dafür würde er vermutlich keine Zustimmung von Senat und Repräsentantenhaus bekommen. Rajoy hat nach langem Ringen erst kürzlich eine Minderheitsregierung bilden können. Hollande steht vor allem wegen der rechtspopulistischen Bewegung vor der Wahl in seinem Land 2017 unter Druck - und May wegen des Ausstiegs ihres Landes aus der EU. Renzi schließlich hat im Dezember ein Referendum zu einer Verfassungsreform vor sich. Laut Umfragen sind seine Chancen nicht gut.

Merkels Verantwortung

Auch in Deutschland steht 2017 eine Wahl an. Beim gestrigen Zweier-Treffen mit Obama äußerte sich Kanzlerin Merkel nicht, ob sie wieder als Kanzlerkandidatin der Union antreten wird. Obama merkte allerdings eine große Verantwortung der Kanzlerin für das westliche Werte- und Sicherheitsbündnis an: "Wenn sie jetzt weitermachen will als Bundeskanzlerin, dann wird sie diese Verantwortung weiter tragen."

Sechser-Treffen im Kanzleramt

A. Engelke, ARD Berlin

18.11.2016 09:16 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete das ARD-Morgenmagazin am 18. November 2016 um 05:38 Uhr.