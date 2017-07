NSU-Prozess Plädoyers nach 373 Verhandlungstagen

Dem NSU werden zehn Morde zur Last gelegt. Die Hauptangeklagte Zschäpe steht in dem Mammutprozess seit Jahren vor Gericht. Jetzt geht es in die Schlussphase. Am Mittwoch beginnen die Plädoyers. Sie werden aber Tage, wenn nicht sogar Wochen dauern.

Von Thies Marsen, BR

Die Endphase des NSU-Prozesses ist eingeläutet - nach über vier Jahren Dauer und 373 Verhandlungstagen. Das Münchner Oberlandesgericht hat die Beweisaufnahme offiziell beendet. Am Mittwoch beginnen die Plädoyers.

Einige Nebenkläger hatten noch versucht, den Senat dazu zu bringen, die Schlussvorträge auf nächste Woche zu vertagen, um ihren Mandanten die Teilnahme zu ermöglichen. Doch darauf wollte sich der Vorsitzende Richter Manfred Götzl nicht einlassen.

Bundesanwaltschaft braucht 22 Stunden

Als erstes wird die Bundesanwaltschaft plädieren. Sie hat bereits angekündigt, dass sie dafür rund 22 Stunden benötigen wird - also mindestens drei Verhandlungstage. Danach sind die Anwälte der Nebenkläger dran - auch deren Vorträge werden Tage, wenn nicht gar Wochen in Anspruch nehmen, schließlich vertreten sie insgesamt über 80 Opfer der Terrorgruppe NSU beziehungsweise Angehörige der Opfer.

Als letztes werden die Verteidiger der fünf Angeklagten plädieren, doch Richter Götzl hat bereits durchblicken lassen, dass damit erst nach der Sommerpause zu rechnen ist - also Ende August beziehungsweise Anfang September. Danach wird das Oberlandesgericht sein Urteil verkünden.

Zschäpe droht langjährige Haftstrafe

Die Hauptangeklagten Beate Zschäpe und Ralf Wohlleben müssen dem Prozessverlauf nach mit langjährigen Haftstrafen rechnen. Weitgehend unklar ist, welches Strafmaß die drei anderen Angeklagten Carsten S., Holger G. und André E. zu erwarten haben.

Thies Marsen, BR

