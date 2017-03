Karlspreis 2015 an Martin Schulz

Die nordrhein-westfälische SPD zieht mit Martin Schulz als Spitzenkandidat in den Bundestagswahlkampf. Schulz erhielt alle gültigen Stimmen bei dem Parteitag in Münster.

Schulz ist am Samstag (25.03.2017) auf Platz eins der SPD-Landesliste gewählt worden. Er erhielt alle 410 auf dem Parteitag in Münster abgegebenen gültigen Stimmen. Fünf der insgesamt 415 abgegebenen Stimmen waren ungültig, nicht alle 423 Anwesenden stimmten ab. Schulz hatte keinen Gegenkandidaten.

Damit hat Schulz ein sicheres Ticket für den Einzug in den Bundestag bei der Wahl am 24. September. Ein Direktmandat strebt der frühere EU-Politiker aus Würselen nicht an. Bis vergangenes Jahr war Schulz Abgeordneter im Europäischen Parlament.

Schon vor einer Woche war Schulz beim Bundesparteitag in Berlin mit 100 Prozent Zustimmung zum Parteichef und Kanzlerkandidaten gewählt worden. Insgesamt wollen die 450 Delegierten in Münster 87 Listenplätze wählen. Die Liste zieht, wenn einer Partei mehr Sitze zustehen als sie durch Direktmandate abdecken kann oder wenn Nachrücker gebraucht werden.