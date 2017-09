Wie hat mein Wahlkreis gewählt? Diese Frage stellen sich am Wahlabend viele. Wer das Ergebnis sofort nach der Auszählung erfahren will, kann es sich direkt schicken lassen - von Novi, dem Messenger-Angebot von funk und tagesschau.

Am Wahlabend bietet Novi, das Messenger-Angebot von funk und tagesschau, einen besonderen Service an. Wer so schnell wie möglich erfahren möchte, wie der eigene Wahlkreis gewählt und wer das Direktmandat gewonnen hat, kann sich das Ergebnis unmittelbar nach Ende der Auszählung schicken lassen.

Der Dienst ist auch unter www.novibot.de erreichbar.