Erstmals seit knapp 20 Jahren ist die SPD in Niedersachsen wieder stärkste Kraft. Die Partei von Regierungschef Weil verweist die CDU klar auf Platz zwei. Grüne und FDP bleiben einstellig. Die Linkspartei muss zittern. Die AfD ist wohl knapp drin.

Die SPD kann noch gewinnen - und wie. Bei der letzten Landtagswahl in diesem Jahr holt Niedersachsens SPD von Regierungschef Stephan Weil laut Hochrechnung von Infratest dimap 37,3 Prozent. Es ist der erste Sieg der SPD in Niedersachsen seit 19 Jahren - und es ist das erfolgreiche Ende einer fulminanten Aufholjagd. Im August hatte die Weil-SPD noch weit hinter der CDU gelegen, an einen Wahlsieg glaubte kaum noch jemand bei der SPD. Doch Weil schaffte es, sich vom Negativtrend der Bundes-SPD um Parteichef Martin Schulz abzukoppeln und einen echten Landtagswahlkampf zu führen.

Von einem "großen Abend für die niedersächsische SPD" sprach der wiedergewählte Ministerpräsident Weil vor jubelnden Anhängern. Ein "fulminanter Erfolg" sei der Wahlsieg - der erste seit Gerhard Schröder 1998.

CDU ist klarer Verlierer

Die CDU von Herausforderer Bernd Althusmann landet mit 34,3 Prozent klar hinter der SPD. Es ist ihr schlechtestes Ergebnis seit Jahrzehnten. Die CDU schaffte es offensichtlich nicht, eine personelle und inhaltliche Alternative zum populären Ministerpräsidenten Weil anzubieten. Ex-Kultusminister Althusmann blieb vergleichsweise blass, zudem fehlte ihm Rückenwind von der Bundespartei.

In einer ersten Reaktion beglückwünschte der 50-Jährige seinen Kontrahenten und die SPD für ihren Wahlsieg. In "Sack und Asche gehen" müsse die CDU angesichts des Wahlergebnisses aber nicht.

Grüne und FDP streiten um Platz drei - die Hochrechnung sieht einen Vorteil für die Grünen, derzeit noch Juniorpartner der SPD. Die Partei um Spitzenkandidatin Anja Piel erreicht 8,5 Prozent. Die FDP mit Spitzenmann Stefan Birkner kommt auf 7,0 Prozent.

Für Linkspartei und AfD ist es knapp

Die Linkspartei muss noch zittern. Die Hochrechnung sieht sie bei 4,8 Prozent. Schon 2013 hatte die Linkspartei den Sprung in den Landtag nicht geschafft. Die AfD - 2013 noch nicht gegründet - schafft wohl knapp den Sprung in den Landtag - mit 5,5 Prozent. Es wäre der 14. Sprung in ein Landesparlament.

Schaffen Linkspartei und AfD noch den Sprung in den Landtag in Hannover?

Was heißt das für eine künftige Regierung?

Entgegen allen Erwartungen könnt es sogar für eine Neuauflage der rot-grünen Koalition reichen, das hängt aber vom Abschneiden von Linken und AfD ab sowie von Anzahl und Verteilung eventueller Überhangmandate. Hier ist noch nichts sicher. Rechnerisch möglich sind auf jeden Fall eine Große Koalition, ein Ampel-Bündnis aus SPD, FDP und Grünen sowie eine Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen. Allerdings hatte die FDP eine Ampel-Koalition ausgeschlossen. Auch eine Jamaika-Koalition gilt nach dem Übertritt der Grünen-Abgeordnete Elke Twesten zur CDU als problematisch. Der Parteiwechsel von Twesten war Auslöser der vorgezogenen Wahl, regulär sollte erst 2018 ein neuer Landtag in Hannover gewählt werden. Und auch die Sehnsucht nach einer Großen Koalition ist bei den Beteiligten wenig ausgeprägt.

Bei der Wahl 2013 war die CDU zwar stärkste Kraft geworden, für eine Regierungsmehrheit mit der FDP reichte es aber knapp nicht. Rot-Grün hatte eine Mehrheit von einer Stimme und verdrängte daher nach zehn Jahren die CDU aus der Staatskanzlei in Hannover.

Der Wahlkampf fand diesmal im Schatten der Bundestagswahl statt, und nach dem 24. September legten wiederum die Bundesparteien den politischen Betrieb auf Eis, um den Wahlkämpfern in Hannover nicht in die Quere zu kommen. Die Sondierungsgespräche für ein Jamaika-Bündnis auf Bundesebene sollen nun in der kommenden Woche beginnen.