Täglich sind im Sommer 2015 Tausende Menschen nach Deutschland gekommen, viele von ihnen nach Niedersachsen. Betten für Geflüchtete waren knapp, Aufnahmeeinrichtungen überfüllt. Doch wie sieht es jetzt aus? Eineinhalb Jahre später stehen in Niedersachsen Tausende Unterkünfte für Flüchtlinge leer. Das ergab eine landesweite Umfrage von NDR 1 Niedersachsen und Hallo Niedersachsen unter allen Landkreisen, kreisfreien Städten sowie beim Land. Zwar wollten längst nicht alle antworten. Erstmals können NDR 1 Niedersachsen und Hallo Niedersachsen damit aber einen landesweiten Überblick über die Situation in den Kommunen liefern.

Alles ist bereit, nur die Bewohner fehlen

Zum Stichtag 1. Oktober 2016 standen in Niedersachsen insgesamt mindestens 27.465 sofort belegbare Plätze für Flüchtlinge zur Verfügung. Die Heizungen laufen, Wasser und Abwasser sind angeschlossen - allein: Es fehlt an Bewohnern. Die tatsächliche Zahl könnte noch höher sein, weil einige Kommunen keine Auskünfte über ihre Leerstände erteilt haben. Von den Landkreisen und kreisfreien Städten sind NDR 1 Niedersachsen und Hallo Niedersachsen zum Stichtag 10.743 sofort belegbare Plätze gemeldet worden.

Noch kein Konzept für Nachnutzung

Was mit den freien Plätzen geschehen soll, ist in den meisten Kommunen vollkommen offen. Zum Teil sind sogar ganze Wohncontainer-Anlagen oder andere Gemeinschaftsunterkünfte leer. Das bestätigten 24 Landkreise, sieben kreisfreie Städte und die Region Hannover auf Anfrage von Hallo Niedersachsen und NDR 1 Niedersachsen. Darunter sind zehn Kommunen, die angegeben hatten, im Oktober noch mehr als 400 freie Plätze vorzuhalten. Es rächt sich nun, dass neue Wohncontainer vor allem in Randlagen, Gewerbegebieten und auf dem freien Feld aufgebaut wurden. Für eine Nachnutzung seien sie dort nicht attraktiv, sagen Flüchtlingshelfer und räumen Kommunalpolitiker selbst ein.

Fragen zu Unterbringung, Leerstand, Kosten und Integration

NDR 1 Niedersachsen und Hallo Niedersachsen haben nachgefragt bei den Landkreisen, bei den kreisfreien und kreisangehörigen Städten sowie bei den Samtgemeinden: Wie viele Flüchtlinge leben überhaupt in unseren Dörfern und Städten, wo sind sie untergebracht? In Sammelunterkünften oder eher dezentral? Welche Kosten wenden die Kommunen für die Unterbringung auf und wie viele Unterkünfte stehen leer? Aus den Antworten ergibt sich ein Bild für ganz Niedersachsen. Wir haben mit Flüchtlingen gesprochen, mit Kommunalpolitikern, mit ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und mit Wissenschaftlern.

Viele Fragen, wenige Antworten

Die Liste der Fragen an die Kommunen ist lang. Im Oktober vergangenen Jahres haben NDR 1 Niedersachsen und Hallo Niedersachsen den Fragebogen verschickt. Schon wenige Tage später kamen die ersten Antworten, doch leider nur vereinzelt. Also haben sich unsere Reporterinnen und Reporter ans Telefon gesetzt und nachgefragt: Ist der Fragebogen angekommen? Gibt es Rückfragen? Wann können wir mit den gewünschten Auskünften rechnen? Wochenlang wurde immer wieder nachgefragt - vereinzelt mussten die Reporter sogar auf das niedersächsische Presserecht verweisen, wonach Behörden zur Auskunft gegenüber der Presse verpflichtet sind. Genützt hat es wenig. Nur jede vierte Kommune in Niedersachsen hat überhaupt geantwortet. Nahezu komplett und damit auch valide sind die Daten auf Ebene der Landkreise und der kreisfreien Städte.

Die Frage nach den Kosten stellte sich als die schwierigste für die Kommunen heraus: Wie viel Geld müssen sie aufwenden, um Flüchtlinge unterzubringen und zu versorgen? Als NDR 1 Niedersachsen und Hallo Niedersachsen im Oktober 2016 die ersten Fragebögen verschickten, war nicht abzusehen, dass es Monate brauchen würden, um einen annähernd belastbaren Überblick über die Kosten zu bekommen. Einige Kommunen haben sich schlicht geweigert, ihre Berechnungen zu veröffentlichen - oder sie haben gar keinen Kostenüberblick.

Zwischen 3,10 Euro und 55,56 Euro pro Tag

Was kostet die Unterbringung eines Geflüchteten pro Tag? Die Unterschiede sind von Ort zu Ort enorm. (Archivbild)

Viele Kommunen haben sich aber die Arbeit gemacht und ihre Kosten transparent ermittelt. Ergebnis: Unserer Umfrage zufolge schwanken die Kosten pro Tag und Unterbringungsplatz von in der Spitze 55,56 Euro in der Landeshauptstadt Hannover oder 46,80 Euro im Landkreis Harburg bis zum günstigsten Platz mit 3,10 Euro in der Samtgemeinde Kirchdorf im Landkreis Diepholz oder 3,75 Euro in der Stadt Meppen. Damit hat die Stadt Hannover 18-mal höhere Kosten als die Samtgemeinde Kirchdorf.

Kalkulation der Kommunen nicht nachvollziehbar

Die Angaben basieren auf den Auskünften der Kommunen selbst. Unklar ist aber, was genau sie in die Berechnung einfließen lassen haben. Darum sind die konkreten Zahlen auch schwer miteinander vergleichbar - die Größenordnungen dürften aber wohl stimmen. Der Bitte um Aufschlüsselung und Zusammensetzung der Kosten ist keine Kommune nachgekommen. Flüchtlingshelfer vermuten, dass manch eine Gemeinde ihren normalen Schulsozialarbeiter oder Bauhofbeschäftigten über die Pauschale für die Flüchtlingsunterbringung finanziert.

Wissenschaftler fordern neuen Verteilungsschlüssel

Zudem spiegeln die Ergebnisse der Abfrage die Wohnraumsituation in Niedersachsen ziemlich genau wider, sagt Matthias Günther, Vorstand des Pestel-Instituts in Hannover. Dort, wo bezahlbarer Wohnraum schon vorher knapp war, wurde die Unterbringung von Flüchtlingen zu einem Riesenproblem, ergänzt Pestel-Mitarbeiter Dieter Behrendt. Für künftige Zuwanderungen plädieren die Wissenschaftler des Pestel-Instituts deshalb für eine andere Verteilung: viel Platz - viele Flüchtlinge. Doch weder die Landesregierung noch die kommunalen Spitzenverbände stehen dieser Forderung aufgeschlossen gegenüber. Und auch der Flüchtlingsrat Niedersachsen setzt sich für eine freie Wohnortwahl der Flüchtlinge ein.

Sammelunterkunft in der Stadt oder Wohnung auf dem Dorf?

Dabei sind Gemeinschaftunterkünfte teuer und für die Integration oft hinderlich, sagen die Wissenschaftler vom Pestel-Institut. Neben den hohen Kosten für die Unterbringung in Ballungszentren oder deren Randlagen muss die Kommune das Catering komplett selbst organisieren oder Sicherheitsdienste engagieren. Letztere aus Angst vor Anschlägen gegen die Unterkünfte, aber auch, um Streit zwischen den Flüchtlingen begegnen zu können. Das seien alles Kosten, die entfielen, wenn Flüchtlinge selbst einkaufen und ihre Mahlzeiten selbst zubereiten könnten. Doch günstige Wohnungen in Niedersachsens Dörfern seien selten, zudem vermuteten Politiker oftmals auf dem Land auch eine geringere Akzeptanz, Geflüchtete aufzunehmen.

Allein das Land Niedersachsen hatte zum Stichtag 16.722 freie Plätze in seinen Unterkünften für Flüchtlinge. Für die Erstaufnahme hatte das Land im vergangenen Jahr eine Kapazität von knapp 50.000 Plätzen aufgebaut. Mittlerweile verfügt es allerdings über ein gestaffeltes Konzept für die Unterbringung, das zwischen aktiven, passiven und Reserve-Plätzen unterscheidet. Noch sei dieses Konzept nicht komplett durchgeplant, heißt es aus dem Innenministerium. Aber bis zum kommenden Jahr sollen in der ersten Stufe insgesamt 4.850 aktive, sofort belegbare Plätze vorgehalten werden. Hinzu kommen in der zweiten Stufe 2.830 passive Plätze, die innerhalb von wenigen Tagen belegbar sein sollen. Und schließlich will Niedersachsen für die Erstaufnahme in der dritten Stufe eine Reserve von insgesamt 12.800 Wohnraumplätzen vorhalten. Dieser Wohnraum soll innerhalb von zwei bis sechs Wochen zur Verfügung stehen können.

Prognose für zu erwartende Flüchtlinge nicht mehr aktualisiert

Mit Prognosen hat das niedersächsische Innenministerium versucht, die Kommunen darauf vorzubereiten, wie viele Flüchtlinge bis zum Jahresende zu erwarten sind. Für das Jahr 2015 waren es beispielsweise 75.000, für 2016 erwartete das Innenministerium rund 50.000 Flüchtlinge - die letzte offizielle Prognose stellte das Ministerium im Dezember 2015 auf. Wenige Monate später, im März 2016, war die Balkanroute dann geschlossen. Doch die Prognose für 2016 wurde nicht aktualisiert. Die Kommunen haben auf Grundlage dieser Prognose weiter Wohnraum für Flüchtlinge geschaffen.

Land sieht Kommunen in der Verantwortung

Das Land Niedersachsen argumentiert, die Zuweisungszahlen seien lediglich Prognosen, die an die aktuelle Flüchtlingssituation angepasst würden. Ein bedarfsgerechtes Risikomanagement läge daher vollständig in der Verantwortung der Kommunen, heißt es dazu aus dem zuständigen Innenministerium in Hannover.

Dieses Thema im Programm:

NDR Fernsehen | Hallo Niedersachsen | 12.02.2017 | 19:30 Uhr