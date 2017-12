Merkels Neujahrsansprache "Gemeinsames in den Vordergrund stellen"

Es ist eine Premiere für Merkel: Ihre 13. Neujahrsansprache hält sie nur als geschäftsführende Kanzlerin. Die Regierungsbildung solle zügig abgeschlossen sein, versprach sie. Eindringlich appellierte sie, wieder mehr Achtung voreinander zu haben - und Verständnis aufzubringen für verschiedene Meinungen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Menschen in Deutschland zum Jahreswechsel zu mehr Zusammenhalt aufgerufen. Sie wünsche sich, "dass wir uns wieder stärker bewusst werden, was uns im Innersten zusammenhält", sagte Merkel in ihrer Neujahrsansprache, die am Abend in voller Länge ausgestrahlt wird.

Schon lange habe es nicht mehr so unterschiedliche Meinungen gegeben zum Zustand der Gesellschaft, sagte Merkel. Manche sprächen sogar von einem Riss. In ihren zahlreichen Begegnungen in diesem Jahr habe sie von Sorgen gehört etwa über zu viel Kriminalität, über Zuwanderung oder darüber, angesichts des "Tempos unserer Zeit" abgehängt zu werden. Andere Mitbürger würden Deutschland als wunderbares Land empfinden, wirtschaftlich erfolgreich, weltoffen und vielfältig. Beides seien Realitäten, und sowohl die Zuversicht, als auch die Ängste und Zweifel seien für sie Ansporn.

Regierung solle zügig gebildet werden

Im neuen Jahr wolle sie zügig eine Regierung bilden, betonte Merkel: Die Politik habe den Auftrag erhalten, die Herausforderungen der Zukunft anzugehen und dabei die Bedürfnisse der Bürger im Auge zu haben. "Diesem Auftrag fühle ich mich verpflichtet - auch und gerade bei der Arbeit daran, für Deutschland im neuen Jahr zügig eine stabile Regierung zu bilden", sagte die amtierende Kanzlerin.

Der Weg in ihre angestrebte vierte Kanzlerschaft verläuft für Merkel bislang holprig: Noch nie hat die Regierungsbildung in der Bundesrepublik so lange gedauert wie die aktuelle: Rund acht Wochen nach der Wahl im September scheiterten die Gespräche zur Bildung einer Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP. Jetzt wollen Union und SPD im Januar mit Sondierungen über die mögliche Bildung einer Großen Koalition beginnen. Die AfD war bei der Bundestagswahl mit mehr als zwölf Prozent ins Parlament eingezogen.

Merkel plädierte für mehr Zusammenhalt in Deutschland und in Europa

"Die Welt wartet nicht auf uns"

"Die Welt wartet nicht auf uns", sagte Merkel. Jetzt müssten die Voraussetzungen geschaffen werden, dass es Deutschland auch in 15 Jahren gut gehe. Dabei sei der Leitgedanke der Sozialen Marktwirtschaft ein guter Kompass, sagte die Kanzlerin. Wichtig sei nicht nur, Jobs zu sichern und zu schaffen und die Gesellschaft auf den digitalen Fortschritt vorzubereiten. Es gehe auch darum, Familien in den Mittelpunkt zu stellen und eine würdevolle Pflege zu ermöglichen.

Europas Werte selbstbewusst vertreten

Einen Teil ihrer Rede widmete die Kanzlerin Europa: Die Zukunft Deutschlands sei untrennbar mit der Zukunft Europas verbunden. Deutschland und Frankreich sollten gemeinsam dafür arbeiten, Europa für die Zukunft fit zu machen. Die Europäer müssten ihre gemeinsamen Werte "solidarisch und selbstbewusst nach innen wie nach außen vertreten".

Achtung - auch vor der Würde des Einzelnen

Wiederholt bezog sich Merkel in ihrer Neujahrsansprache auf das Grundgesetz: Es gehöre zu einer lebendigen Demokratie, um richtige Antworten zu ringen: "Wir sind - im besten Sinne - eine vielstimmige Gesellschaft. Zugleich einen uns die Werte unseres Grundgesetzes: also die Achtung vor der unantastbaren Würde jedes einzelnen Menschen und seiner Freiheitsrechte", mahnte die Kanzlerin.

Merkel schloss ihre Rede mit dem Wunsch, das Gemeinsame wieder deutlicher in den Vordergrund zu stellen - und wieder mehr Achtung vor dem anderen zu haben: "Aufmerksam sein, wirklich zu hören, Verständnis aufbringen - das sind meine Wünsche für das neue Jahr."

Die Neujahrsansprache von Kanzlerin Merkel sehen Sie um 20:10 Uhr im Ersten - im Anschluss an die tagesschau.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Deutschland