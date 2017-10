Viele junge Menschen träumen vom Arztberuf – und werden ihn wohl nie ausüben können. Der Grund: eine komplizierte Medizin-Studienplatzvergabe und ein strenger Numerus Clausus. Jetzt prüft das Bundesverfassungsgericht das Vergabesystem.

Von Christoph Kehlbach, ARD-Rechtsredaktion

Jahrelange Wartezeit auf einen Studienplatz, trotz ordentlicher Abitur-Note - für angehende Ärzte ist das oft die Realität. Die Regelwartezeit beträgt inzwischen stolze 15 Semester, ist also länger, als die Regelstudienzeit selbst. Der Grund: Das Angebot an Studienplätzen für Humanmedizin ist gering, der Andrang an potenziellen Studenten immens. So kamen zuletzt rund 43.000 Bewerber auf 9.000 freie Studienplätze.

Darum gibt es in Deutschland ein kompliziertes System zur Studienplatzvergabe für Mediziner: 20 Prozent der Plätze werden zentral (durch die Stiftung für Hochschulzulassung) über eine Abiturnoten-Quote vergeben, weitere 20 Prozent (ebenfalls zentral) über eine Wartezeit-Quote. Die verbleibenden 60 Prozent der Plätze besetzen die Universitäten nach eigenen Kriterien, dabei achten sie auch sehr stark auf die Abiturnote.