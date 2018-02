Nahles zum SPD-Reformkurs Basis beteiligen - ein bisschen

Die designierte SPD-Chefin Nahles will die Basis stärker beteiligen - sieht aber eine Urwahl des Parteivorsitzenden skeptisch. Und sie will auch die Mitglieder nicht bei der Verteilung der Ministerposten einbinden.

"Wir werden diskutieren und prüfen, wie wir unsere Mitglieder noch stärker beteiligen" - das sagte die SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles der "Augsburger Allgemeinen". Zur Mitgliederbeteiligung werde sich die Partei in dem Erneuerungsprozess "ausreichend Zeit" nehmen.

Bei wichtigen Personalfragen soll die Basis jedoch nicht mitreden, findet Nahles: "Ich habe schon einmal eine Urwahl erlebt. Anfang der neunziger Jahre hat die SPD Rudolf Scharping zum Kanzlerkandidaten gekürt. Wie sich später herausstellte, war das aber nicht die Lösung, die sich viele davon versprochen hatten", sagte sie dem "Spiegel".

Ministerliste erst nach Mitgliederbefragung

Auch soll die Basis nicht bei der Besetzung der Ministerposten in einer möglichen neuen Koalition mitreden: Über diese werde erst nach der Mitgliederbefragung Anfang März entschieden - "und keinen Tag früher", sagte Nahles. Jetzt gehe es zunächst um den Koalitionsvertrag, für den die Parteispitze ab diesem Samstag auf sieben Regionalkonferenzen werben will.

Nahles kritisiert Gabriel

Das Verhältnis von Gabriel und Nahles gilt als gestört.

Kritik übte Nahles in diesem Zusammenhang an Sigmar Gabriel, der gerne Außenminister bleiben möchte. "Es ist jetzt nicht die Zeit, dass einzelne eine Kampagne für sich selbst starten", sagte sie dazu dem "Spiegel". "Die Mitglieder der SPD haben die Faxen dicke von den ewigen Personaldebatten."

Der kommissarische SPD-Vorsitzende Olaf Scholz lehnt es ebenso wie Nahles ab, noch vor dem Mitgliedervotum der Partei Klarheit über die Zukunft von Außenminister Gabriel zu schaffen. "Über das Regierungsteam entscheiden wir, wenn wir dazu das Mandat haben", sagte Scholz der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Politik dürfe nicht auf Ränkespiele reduziert werden

Juso-Chef Kühnert wirbt weiter für "No GroKo"

Juso-Chef Kühnert verlangt von der SPD einen "klaren Kurs".

Juso-Chef Kevin Kühnert appellierte indes an die SPD-Mitglieder, sich von Umfragen nicht verrückt machen zu lassen und den Koalitionsvertrag mit der Union abzulehnen. "Lasst euch keine Angst machen, vor dem, was danach kommt", sagte er bei einer Basisveranstaltung in Recklinghausen. Die SPD müsse klaren Kurs zeigen, statt das Profil zu verwässern und faule Kompromisse einzugehen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 16. Februar 2018 um 20:00 Uhr.