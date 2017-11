Nach Parteichef Schulz hat auch SPD-Fraktionschefin Nahles beim Bundeskongress der Jusos gesprochen. Und sie fand deutliche Worte für die Situation: Man müsse nun einen guten Weg aus der "von anderen angerührten Kacke" finden, sagte sie - und warb für eine Erneuerung der Partei.

Die SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Andrea Nahles, hat den Parteinachwuchs um Unterstützung bei einer Erneuerung der Partei gebeten. "Wir sind einfach zu langweilig, an uns entzünden sich nicht Geister", sagte sie beim Bundeskongress der Jungsozialisten in Saarbrücken. "Wir haben zu wenig klare Kante gezeigt. Wir müssen, verdammt noch mal, besser werden. Wir müssen klarer werden."

Es sei auch mehr Streit nötig, sagte Nahles. "Deswegen komme ich auch zu euch, um mich mit euch anzulegen. Es ist nicht schlimm, wenn das in dieser Partei wieder passiert." Mit dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen sei eine neue Lage entstanden. "Das heißt nicht, dass wir zum Notnagel der gescheiterten Bundeskanzlerin werden."

"Im Streit beisammenbleiben"

Am Vortag hatten sich die Jusos klar gegen eine Neuauflage der Großen Koalition ausgesprochen. SPD-Chef Martin Schulz hatte dagegen in seiner Rede die Entscheidung verteidigt, nun doch Gespräche über eine Regierungsbildung zu führen. "Was ist wichtiger: Die Leuchtkraft unserer Resolutionen oder die Verbesserung des Lebens der Menschen im Alltag?", hatte er gefragt.

Mit Blick auf die gegenwärtige Situation sprach Nahles nun von einer "ungeheuerlichen, von anderen angerührten Kacke". Man brauche in der nächsten Woche alle - auch die Jusos -, um "einen guten Weg nach draußen" zu finden. "In welcher Form und in welcher Konstellation wir Verantwortung dabei übernehmen, ist offen und muss auch offen bleiben." Die SPD habe keinen Grund, sich von irgendjemandem Druck machen zu lassen oder "über irgendjemandes Stöckchen zu springen". Nahles schloss mit den Worten: "Ich werbe heute bei euch darum, dass wir im Streit beisammenbleiben."