Am Tag nach der Attacke mit drei Toten steht Münster weiter unter Schock. In einem Gottesdienst wollen Menschen am Abend zusammenkommen, um für die Betroffenen zu beten und ihr Mitgefühl auszudrücken.

Einen Tag nach der tödlichen Attacke in Münster wird heute Abend im Paulus-Dom der Getöteten und Verletzten gedacht. In dem ökumenischen Gottesdienst solle "für all diejenigen gebetet werden, deren Leben durch die Vorfälle am Samstag auf so schreckliche Weise aus den Angeln gehoben wurde", teilte das Bistum mit. Der Gottesdienst sei ein Angebot "für alle Betroffenen und ihre Angehörigen, aber auch für alle, die geholfen haben", hieß es in der gemeinsamen Einladung des Bistums, des Evangelischen Kirchenkreises, des Stadtdekanats und der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Münster. Der Münsteraner Bischof Felix Genn wird den Gottesdienst um 19.30 Uhr leiten.

Schon am gestern Abend versammelten sich Münsteraner, um gemeinsam zu trauern. In den sozialen Medien hatten Nutzer zu einer Trauerversammlung am Aasee in der Innenstadt aufgerufen. Ein paar Dutzend Menschen standen dort im Kreis um Kerzen. Die Jugendkirche Effata in der Innenstadt nahe dem abgesperrten Bereich öffnete ebenfalls ihre Türen.

Laschet und Seehofer in Münster erwartet

Zahlreiche Politiker zeigten sich entsetzt über die Ereignisse und drückten den Betroffenen ihr Mitgefühl aus. "Diese schreckliche Tat hier mitten in der Altstadt von Münster hat mich zutiefst erschrocken, entsetzt, beunruhigt", sagte Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul. Sein Mitgefühl und seine tiefe Trauer gelte "denjenigen Familien, deren Angehörige verstorben sind oder die schwer verletzt sind oder zum Teil noch um ihr Leben ringen". Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte, sie sei zutiefst erschüttert. "Es wird jetzt alles Denkbare zur Aufklärung der Tat und zur Unterstützung der Opfer und ihrer Angehörigen getan." Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erklärte: "Meine Gedanken sind in diesen Stunden bei den Opfern und den Angehörigen. Mein tiefes Mitgefühl gilt allen, die einen geliebten Menschen verloren haben und in tiefer Sorge sind."

Heute wollen auch Bundesinnenminister Horst Seehofer und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet den Tatort besuchen, um sich ein Bild von der Ereignissen zu machen.