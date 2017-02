Demonstration gegen AFD Marcus Pretzell, AfD-Landesvorsitzender NRW

Rund 8.000 Demonstranten in Münster

Protest gegen Neujahrsempfang der AfD

Breites Bündnis gegen Rechtspopulisten

Ausgerechnet den Festsaal des historischen Rathauses musste die Stadt - entsprechend ihrer eigenen Regeln - am Freitagabend (10.02.2017) der AfD für ihren Neujahrsempfang mit etwa 300 geladenen und ausschließlich angemeldeten Gästen überlassen. Etliche Versuche, eine Veranstaltung in Münster zu organisieren, waren zuvor mehrfach gescheitert. Die Vermieter anderer Räumlichkeiten machten Rückzieher angesichts der angekündigten Proteste.

Demonstration gegen AFD

Breites Gegenbündnis

Rund 8.000 Gegendemonstranten haben sich laut Polizei in Münster versammelt. Zum einen bei einer Lichterkette, zum anderen bei einer Demonstration auf dem Prinzipalmarkt direkt vor dem historischen Rathaus. Aufgerufen dazu hatte ein breites Bündnis von gewerkschaftlichen, kirchlichen und politischen Gruppen.

Sicherheitsbereich ums Rathaus

Die Polizei hat mit Absperrgittern einen Sicherheitsbereich rund um das Rathaus gezogen und will eine direkte Konfrontation von AfD-Sympathisanten und Gegendemonstranten verhindern. Bis zum frühen Abend lief alles friedlich. Die Ordnungskräfte haben ein konsequentes Einschreiten und eine entsprechende Strafverfolgung für den Fall von Sachbeschädigungen, Nötigungen und Körperverletzungen angekündigt.

Die Geschäftsleute rund um den Prinzipalmarkt haben ihre Geschäfte früher als üblich geschlossen. Aus Protest gegen die AfD haben sie ihre Schaufenster- und Hausbeleuchtung abgeschaltet und Europafahnen aufgehängt. So wollten sie nach eigenen Angaben Haltung zeigen gegen die rechtspopulistische und europaskeptische Partei.

Auch benachbarte Gaststätten schlossen schon am Nachmittag. Die Stadt schaltete am Historischen Rathaus die Beleuchtung aus. Im Bus- und Autoverkehr in der Innenstadt von Münster muss mit Störungen gerechnet werden.