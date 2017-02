Die Berliner "Fussilet"-Moschee ist offenbar einem Verbot zuvorgekommen und hat von selbst geschlossen. Damit hat sich möglicherweise die Debatte um den Islamisten-Treffpunkt erledigt. Doch die Polizei muss nun beobachten, wohin die Szene ausweicht.

Die umstrittene "Fussilet"-Moschee in Berlin-Moabit hat nach rbb-Informationen ihre Türen geschlossen. Wie die rbb-Abendschau erfuhr, haben sich Eigentümer und Moscheeverein auf ein Ende des Mietverhältnisses geeinigt. Möbel und Gebetsteppiche sollen bereits abtransportiert worden sein.



Damit kam die Einrichtung einem offiziellen Verbot zuvor: Nach dem Anschlag am Breitscheidplatz durch den Tunesier Anis Amri hatte die Berliner Innenverwaltung bekanntgegeben, sie arbeite an einer Verbotsverfügung gegen den Moschee-Verein "Fussilet 33". Amri hatte seit Anfang 2016 mehrfach die Moschee besucht.

Mehr zum Thema Berliner CDU will Verbot der Fussilet-Moschee bis Mitte Februar mehr

Zehn Gefährder häufig in der Moschee

Video: Abendschau | 20.02.2017 | S.Opalka/N.Siegmund

Der Moschee-Verein "Fussilet 33" war schon vorher ins Visier der Ermittler geraten: Islamisten sollen hier Moschee-Besucher radikalisiert sowie Personen und militärische Ausrüstung in Krisengebiete geschleust haben. Die Polizei durchsuchte bereits 2015 die Räume. Fünf Vorständen und Anhängern wurde inzwischen wegen Terrorverdachts der Prozess gemacht.



Nach aktuellen Recherchen der Abendschau zählten die Behörden in der "Fussilet"-Moschee insgesamt zehn Gefährder, die dort einen "regelmäßigen Anlaufpunkt" fanden. Das geht aus Dokumenten hervor, die Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) vor Kurzem im Bundestags-Innenausschuss präsentierte.

"Keine Erkenntnisse über eine Nachfolge-Moschee"

Nach der Schließung der Moschee in Moabit muss die Polizei nun ihre Überwachungsstrategien anpassen - denn die Szene ist offenbar noch nicht neu sortiert. "Wir haben bis jetzt noch keine neuen Erkenntnisse, was eine Nachfolge-Moschee angeht", sagte Polizeisprecher Winfried Wenzel am Montag der Abendschau. "Aber es gibt natürlich einige Moscheen, die schon seit Langem bekannt sind, die auch im Fokus der Polizei standen und auch weiterhin stehen werden; weil dort Gefährder ein- und ausgehen."



Wenzel betonte aber, die Polizei bemühe sich um eine lückenlose Überwachung. "Wir haben alles unternommen, um die gefährlichen Personen zu erkennen und im Blick zu behalten", so Wenzel. "Das heißt mit all dem, was uns an offenen und verdeckten Möglichkeiten gegeben ist, werden wir auch weiterhin mit diesen Personen arbeiten."

Mit Informationen von Norbert Siegmund