Früher tickten die Uhren in jedem Ort anders. Denn die Ortszeit richtete sich nach dem Sonnenstand auf der jeweiligen geografischen Länge - bis Anfang des 19. Jahrhunderts die Eisenbahn durchs Land rollte.

Von Sarah Walzer, SWR

Es ist das Jahr 1800: Auf einer Wiese im bayerischen Oberammergau holen die Bauern das Heu ein. Den Arbeitstakt gibt die Sonne vor, gleich steht sie am höchsten: Mittagspause. Wenige Kilometer weiter im Nachbardorf liegen die Bauern schon gemütlich im Gras, denn dort stand die Sonne bereits im Zenit und der Kirchturm hatte zwölf geschlagen. Zwar verschiebt sich die Mittagsstunde nach Osten und Westen pro Kilometer nur um wenige Sekunden, aber dennoch: Jeder Ort seine eigene Zeit.

Damals störte das niemanden. Da die Menschen zu Fuß oder zu Pferd nur langsam voran kamen, werden sie kaum bemerkt haben, dass in ihrem Ankunftsort eine andere Zeit galt, als dort, von wo sie aufgebrochen waren.

Mit der Eisenbahn beginnt das Zeit-Chaos

Chaotisch wurde es ab 1825 mit der Eröffnung der ersten Eisenbahnstrecke der Welt in England. Die Revolution der Fortbewegung. Plötzlich ging alles viel schneller und die Vielzahl der örtlichen Zeiten wurde zum Problem. Wie soll man einen Fahrplan erstellen, wenn an jedem Bahnhof eine andere Zeit gilt? Das fragten sich auch die Eisenbahngesellschaften und legten fest, welche Ortszeit in ihrem Streckennetz galt.

Die "richtige" Zeit orientierte sich an den Zeiten in den jeweiligen Hauptstädten. So galt für die bayerischen Bahnen die Münchner Zeit, für die preußischen die Berliner. In Orten, durch die die Züge fuhren, zeigten die Uhren meist noch eine andere Zeit.

Ein tödlicher Fehler

Am 12. August 1853 führte das Wirrwarr der Eisenbahnzeiten zu einem folgenschweren Unfall in den USA. Ein Zugführer hatte seine Taschenuhr nach der falschen Zeit gestellt. Da es noch keine Signale gab, befuhr er ein Gleis mit Gegenverkehr. Die beiden Züge stießen zusammen, 13 Menschen starben.

Eisenbahner verlangen gleichen Takt

Um solche Unfälle zu vermeiden, führten die Eisenbahnunternehmen Einheitszeiten ein, die sich an den nationalen Grenzen orientierten. Doch im Viel-Staaten-Europa war dieser Schritt zur Vereinheitlichung der Zeiten immer noch nicht des Rätsels Lösung. Denn jetzt war die Verwirrung an den Grenzbahnöfen groß. Am Bodensee etwa mit seinen damals fünf Anrainerstaaten galten auf einem einzigen Bahnhof fünf unterschiedliche Zeiten. Wollte man umsteigen, war höhere Mathematik gefragt.

Die Weltzeituhr "Geochron World Clock" aus der Schweiz im Deutschen Uhrenmuseum zeigt die verschiedenen Zeitzonen an. Am 1. April 1893 hat Deutschland die Mitteleuropäische Zeit per Gesetz eingeführt.

Deutschland diskutiert über Zeitzonen

Ein nächster Versuch, Ordnung in das Zeitchaos zu bringen, war ein System aus 24 weltweiten Zeitzonen. Es wurde 1884 auf einer Konferenz in Washington empfohlen. Jede Zeitzone mit 15 Längengraden sollte sich von der benachbarten um genau eine Stunde unterscheiden. Die Idee der Mitteleuropäischen Zeit war geboren.

In Deutschland stieß sie zwar zunächst auf Skepsis. Doch auf Drängen der Eisenbahn und des Militärs setzte sich die Mitteleuropäische Zeit durch und wurde am 1. April 1893 per Reichsgesetz eingeführt.

