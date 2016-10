Merkel zur Deutschen Einheit "Alle sind das Volk"

Kanzlerin Angela Merkel hat dazu aufgerufen, das Motto "Wir sind das Volk" nicht von Rechtsextremen vereinnahmen zu lassen. Heute werde der Ruf von Menschen benutzt, die glaubten, zu kurz gekommen zu sein. Rechtem Gedankengut müsse man sich entgegenstellen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zum 26. Jahrestag der deutschen Einheit vor Geschichtsvergessenheit gewarnt. In einer Videobotschaft sagte Merkel, man müsse dagegen auftreten, wenn Menschen mit rechtem Hintergrund "Wir sind das Volk" riefen. Dieser Ruf sei während der friedlichen Revolution in der DDR "ein sehr emanzipatorischer" gewesen.

"Heute haben wir eine andere Situation: Wir haben eine Ordnung, in der jeder das Recht hat, frei seine Meinung zu sagen, zu demonstrieren. Und deshalb muss man sagen: Alle sind das Volk", betonte Merkel. Heute werde der Ruf von Menschen benutzt, die glaubten, zu kurz gekommen zu sein. Aber "zum Teil auch (von Menschen) mit rechtem Hintergrund, was ich natürlich nicht richtig finde und wogegen wir auch auftreten müssen".

"Wer glaubt, dass er ein Problem hat, soll sich äußern"

Merkel lobte den Umgang von Regierung und Gesellschaft in Sachsen mit solchen Strömungen. Sie hätten sehr gut reagiert, indem sie gesagt hätten: "Wer glaubt, dass er Probleme hat, die durch die Gesellschaft oder durch die Politik nicht wahrgenommen werden, der soll sich äußern, konstruktive Lösungsvorschläge machen", sagte die Kanzlerin. "Das ist gelebte Demokratie."

In Dresden haben die zentralen Feiern zum Tag der Deutschen Einheit begonnen. Nirgendwo in Deutschland gibt es gemessen an der Bevölkerungszahl mehr fremdenfeindliche und rechtsextreme Gewalttaten als in Sachsen. Mit der Pegida-Bewegung ist vor allem die Landeshauptstadt Dresden zum Symbol einer neuen rechtspopulistischen und nationalistischen Bewegung geworden.

"Wir haben viel geschafft"

Merkel betonte, Sachsen sei "in vielen Teilen eine wirkliche Erfolgsgeschichte der deutschen Einigung". 26 Jahre nach der Wiedervereinigung lasse sich sagen, "dass wir viel geschafft haben, dass Vieles entstanden ist". Der Gottesdienst in der Dresdner Frauenkirche werde dafür ein Symbol sein.

Bei dem Gottesdienst und einem Festakt in der Semperoper wird am Montag neben Merkel auch Bundespräsident Joachim Gauck erwartet. Die Feierlichkeiten finden unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen statt. Am vergangenen Montag waren zwei Sprengsätze vor der Tür einer Moschee und auf der Terrasse des Kongresszentrums explodiert, wo an diesem Montag der Empfang des Bundespräsidenten ausgerichtet wird.

CDU/CSU-Papier zu neuer "Leit- und Rahmenkultur"

Unterdessen legten mehrere führende Mitglieder der CSU und der sächsischen CDU ein Papier vor, in dem sie eine neue "Leit- und Rahmenkultur" für Deutschland fordern. Patriotismus und Heimat werden dort als "Kraftquelle" für Deutschland beschrieben. Gefordert wird unter anderem eine Trennung von Staat und Religion. "Jüdisch-christliche Werte in der Tradition der Aufklärung" seien "Grundlage unseres Zusammenlebens".

Hintergrund ist die Debatte in der Union, wie CDU und CSU angesichts der Wahlerfolge der rechtspopulistischen AfD das politische Spektrum rechts der Mitte wieder stärker einbinden können. Unterzeichnet ist das Papier vom Präsidenten des sächsischen Landtages, Rößler, dem Generalsekretär der sächsischen CDU, Kretschmer, sowie den CSU-Politikern Singhammer, Bocklet und Blume.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Deutschland