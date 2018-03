2005 ist sie mutig. 2009 klingt sie geschäftsmäßig. 2014 spricht sie im Sitzen. Und heute nun Merkels Antritts-Regierungserklärung Nummer vier. Alles schon gesagt? Ein Rückblick.

Von Angela Ulrich, ARD-Hauptstadtstudio

Was von ihrer Antritts-Regierungserklärung vor vier Jahren in Erinnerung geblieben ist? Eigentlich nur, dass Angela Merkel sie erstmals im Sitzen hält - wegen des Skiunfalls kurz zuvor: "Sie ist hingefallen beim Langlauf. Wir gehen von niedriger Geschwindigkeit aus", erklärt damals ihr Sprecher Steffen Seibert.

Die Kanzlerin, sitzend: Angela Merkel während ihrer Regierungserklärung Anfang 2014.

Dabei hätte die Kanzlerin ein Feuerwerk abbrennen können: der Mindestlohn, die Energiewende, der stabile Haushalt. Die damalige Große Koalition hat einiges auf der Agenda. Aber Merkel dämpft an diesem 29. Januar 2014 sogar noch die Stimmung und malt ein eher düsteres Zukunftsbild: "Ich kann uns auch heute nicht ersparen darauf hinzuweisen: Auch wenn die europäische Staatsschuldenkrise nicht mehr täglich die Schlagzeilen bestimmt, so müssen wir doch sehen, dass sie allenfalls unter Kontrolle ist. Dauerhaft und nachhaltig überwunden ist sie damit noch nicht."

Einen Aufreger landet die Kanzlerin dann doch noch: "Für ausländische Pkw werden wir eine Gebühr auf Autobahnen einrichten, ohne dass der deutsche Fahrzeughalter stärker als heute belastet wird." Es folgt Tumult im Bundestag - der Streit um die Maut nimmt Fahrt auf. Schließlich hatte Merkel eine solche Gebühr zuvor vehement abgelehnt.

"Wer hätte das gedacht ...?"

Mutiger und entschiedener ist Merkels Regierungserklärung zu ihrer ersten Kanzlerschaft 2005. "Wer hätte gedacht, dass SPD und Union so viel Verbindendes entdecken? Wer hätte gedacht, dass das höchste Regierungsamt schon in diesem Jahr einer Frau übertragen wird? Wer hätte das alles gedacht?" Merkel traut sich sogar, Willy Brandt als Vorbild zu zitieren und seinen Leitsatz: "Mehr Demokratie wagen" weiterzuentwickeln: "Und gestatten Sie mir, diesen Satz heute zu ergänzen und uns zuzurufen: Lassen Sie uns mehr Freiheit wagen!" Freiheit wagen - die Ostdeutsche Merkel hält eine sehr persönliche Regierungserklärung.

Vier Jahre später, als es 2009 in ein Bündnis mit der FDP geht, hört sich das geschäftsmäßiger an. Beim liberalen Herzensthema Steuerreform zum Beispiel: "Den Einkommenssteuertarif wollen wir zu einem Stufentarif umbauen. Einfach, niedrig und gerecht, das muss die Maßgabe sein, dafür stehen wir ein." Nichts davon kommt. Die vier Jahre Schwarz-Gelb werden ein Gewürge für die Kanzlerin.

Es wurde auch gelacht: Steinmeier, Gabriel und Merkel auf der Regierungsbank

Wie befreit

Als sie nach der Bundestagswahl 2013 mit der SPD von Sigmar Gabriel erneut antritt, wirkt sie fast befreit - trotz des Skiunfalls und der Sitzposition im Bundestag. Merkel spricht von Vertrauen als Grundlage für Frieden und Freundschaft zwischen den Völkern. Und von Vertrauen als Grundlage für Zusammenarbeit zwischen verbündeten Staaten.

Vertrauen zu bisher Verbündeten ist allerdings schwieriger geworden, angesichts eines Donald Trump in den USA oder des Brexits. Wie will Merkel Europa wieder zum Sinnbild für Hoffnung und Zusammenhalt machen? Was ist Deutschlands Rolle? Bei ihrer ersten Antrittserklärung im Jahr 2005 hat Merkel so ein Aufbruchssignal geschafft: "Überraschen wir uns damit, was möglich ist. Überraschen wir uns damit, was wir können. Und stellen wir unter Beweis, dass wir unser Land gemeinsam nach vorn bringen. Mit Mut und Menschlichkeit. Denn Deutschland kann mehr. Und ich bin überzeugt, Deutschland kann es schaffen."

Ein Wunsch - jetzt so aktuell wie damals.

Die Regierungserklärung Zu Beginn ihrer Amtszeit geben Bundesregierungen traditionell eine Regierungserklärung ab. Zuerst spricht die Bundeskanzlerin: Sie beschreibt die Pläne der neuen Regierung in den Grundzügen. Danach stellen auch die Minister ihre Konzepte vor. Auf jede einzelne Erklärung folgt eine Aussprache, in der die Parteien zu den Plänen Stellung beziehen. Im Laufe der Amtszeit können die Kanzlerin oder die Minister auch weitere Regierungserklärungen abgeben, wenn es dafür einen wichtigen Anlass gibt. Im Gedächtnis blieb vor allem die erste Regierungserklärung von Kanzler Willy Brandt. Er versprach 1969: "Wir wollen mehr Demokratie wagen."

