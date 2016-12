Die Flüchtlingspolitik spaltet die CDU - entsprechend hoch waren die Erwartungen an die Rede der Kanzlerin. Die verteidigte ihre Politik, machte aber auch klar, dass sich die Flüchtlingskrise nicht wiederholen dürfe. Zudem sprach sie sich für ein "Burka"-Verbot aus. Eindringlich warb sie für Europa.

Die Flüchtlingspolitik ist in der CDU äußerst umstritten: Auf der einen Seite steht die Vorsitzende Angela Merkel mit ihren liberalen Kurs - auf der anderen Seite stehen immer mehr Parteikollegen, denen Merkels Politik zu weit geht. Der Leitantrag, der eine deutliche Verschärfung der Abschiebepolitik vorsieht und auf dem laufenden Parteitag verabschiedet werden soll, reflektiert dieses Unbehagen.

Entsprechend hoch waren in Essen die Erwartungen an die Rede der Kanzlerin. Und die steckte gleich zu Beginn ihrer Rede den künftigen Kurs ab: Ein Zustand wie im Spätsommer 2015 - der Höhepunkt der Flüchtlingskrise - "kann, darf und soll sich nicht wiederholen." Dafür bekam sie einigen Applaus. Merkel strich aber zugleich heraus, dass Menschen, die des Schutzes bedürfen, auch Schutz gewährt werden müsse. Jeder Einzelne werde als Mensch behandelt, jeder Einzelfall geprüft.

Zugleich forderte Merkel aber auch für mehr Integration. In diesem Zusammenhang sprach sie sich auch für ein Verbot der Vollverschleierung aus, wo dies gesetzlich möglich sei: "Bei uns heißt es: Gesicht zeigen, deswegen ist die Vollverschleierung nicht angebracht, sie sollte verboten sein", sagte Merkel.

"Etwas stimmt mit den Maßstäben nicht mehr"

Die Bewältigung der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 sei eine beispiellose Leistung und zeige Deutschland von seiner besten Seite, so Merkel. 2016 allerdings sei noch herausfordernder als 2015: "Wir haben es mit einer Weltlage zu tun, in der sich die Welt noch sortieren muss", sagte Merkel. Das verunsichere viele Menschen. Eigentlich müsste die Welt gemeinsam die Probleme und Krisen angehen. Stattdessen aber sei die Welt zerstritten.

Mit Blick auf den Krieg in Syrien sagte sie: "Was in Aleppo geschieht, ist eine Schande." Es sei unverständlich, dass Tausende gegen Freihandelsabkommen auf die Straße gingen, das Morden in Aleppo aber kaum Protest hervorrufe. "Es stimmt etwas mit den politischen Maßstäben nicht mehr", sagte Merkel unter tosendem Applaus der Delegierten. Zumal Handelsabkommen "Leitplanken für einen fairen Wettbewerb" und daher zwingend notwendig sei. Protest gegen "faire Regelungen" seien nicht nachvollziehbar - ein Seitenhieb auf die scharfe Kritik vor allem aus dem linken Lager.

Zugleich sprach sich Merkel für eine Regulierung der Finanzmärkte aus. Dies müsse "viel konsequenter sein, als es bisher ist". Auch internationale Konzerne müssten ihre Steuern zahlen - das erwarteten die Menschen von der Politik. Stattdessen aber herrsche Unsicherheit darüber, "ob die Welt ihre Lektion gelernt hat". Dies führe dazu, dass sich die Menschen von der Politik abwenden. Die CDU werde daher nicht nachlassen, für Regeln zu kämpfen.

In dem Zusammenhang lobte Merkel die Finanzpolitik ihrer Regierung. Die CDU setze auf solide Finanzen, das sei nicht selbstverständlich und das Verdienst von Finanzminister Wolfgang Schäuble. Man werde aber gleichzeitig die neuen finanziellen Spielräume für Investitionen und Entlastungen nutzen. Das sei aktive Politk "für die Menschen, die hart arbeiten". Diesen Kurs werde die Partei "ganz konsequent" fortsetzen. "Das ist unser Markenzeichen."

"Europa ist eine Frage von Krieg und Frieden"

Mit Blick auf Europa beklagte Merkel einen "großen Druck auf die Grundfreiheiten in Europa". Sie werde sich dafür einsetzen, dass die Grundfreiheiten Europas gewahrt bleiben: "Die Freiheit des Personenverkehrs, des Warenverkehrs, des Dienstleistungsverkehrs und der Finanzmarktprodukte." Nur dann könne es für Großbritannien Zugang zum Binnenmarkt geben, sagte Merkel mit Blick auf den Brexit. Das sei die Maxime für die anstehenden Verhandlungen mit London.

Ebenso gebe es Unsicherheiten über das transatlantische Verhältnis. Merkel warb in diesem Zusammenhang für eine stärkere "europäische Sicherheitsstruktur". Das werde auch die NATO stärken und nicht schwächen. Gleiches gelte für eine gemeinsame Migrationspolitik. "Die lässt nach wie vor mehr als zu wünschen übrig und das berührt ein Grundprinzip der Solidarität in Europa", kritisierte Merkel das Veto vieler EU-Staaten gegen eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge.

"2016 hat die Welt nicht stärker gemacht, sondern schwächer", sagte Merkel. Für viele Menschen sei die Welt aus den Fugen geraten. Gleichwohl sei sie überzeugt, dass "wir aus den Krisen stärker hervorgehen werden, als wir in sie hineingegangen sind." Allerdings räumte Merkel ein, dass dazu "eine gehörige Portion Optimismus" gehöre. Die jüngsten Ereignisse zeigten aber auch, "wie steinig der Weg ist". Wichtigstes Zwischenziel sei, Europa zu erhalten und zu stärken. Das sei auch Deutschlands "ureigenstes Interesse".

Merkel warnte eindringlich davor, Europa zu schwächen: "Europa ist und bleibt eine Frage von Krieg und Frieden", sagte sie. Der Zweite Weltkrieg sei nur "ein Menschenleben" her. "Die Lage zwingt uns mehr denn je, das zu schützen und zu bewahren, was uns in Deutschland und Europa und mit unseren transatlantischen Partnern stark gemacht hat - unsere Werte. Sie sind unsere Zukunft."

"Müssen jetzt Antworten auf Globalisierung geben"

"In Zeiten wie diesen kommt es mehr denn je auf uns an. Wir sind die Volkspartei der Mitte in Deutschland", rief Merkel den Delegierten zu. Die Partei müsse sich darauf besinnen, was sie trägt - der christliche Grundgedanke der "einzigartigen Würde jedes einzelnen Menschen". Das sei der Gründungsimpuls der CDU gewesen - und das sei auch "das großartige an der christdemokratischen Idee." Mit diesem Gedanken lasse sich "Trennendes überwinden."

"Wir wissen, es gibt keinen Weg zurück in die Welt vor der Globalisierung." Damit allerdings seien viele Fragen verbunden- exemplarisch nannte Merkel Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt, den demographischen Wandel, das Spannungsverhältnis von Sicherheit und Freiheit. Darauf müsse die CDU Antworten geben, "und zwar nicht irgendwann, sondern mit unserem Wahlprogramm bis Mitte nächsten Jahres".