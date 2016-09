Bundeskanzlerin Merkel hat das CDU-Debakel in Berlin als "bittere Niederlage" bezeichnet und dafür einen Teil der Verantwortung übernommen. Gleichzeitig räumte sie Fehler in der Flüchtlingspolitik ein. Wenn sie könnte, würde sie die Zeit zurückdrehen.

Bei ihrer traditionellen Nachwahl-Pressekonferenz hat Kanzlerin Angela Merkel das schlechte Abschneiden der CDU bei der Abstimmung in Berlin als "bitter" bezeichnet. Unabhängig von den landespolitischen Gründen, sei sie bereit, in ihrer Rolle als Bundeskanzlerin einen Teil der Verantwortung für das Ergebnis zu übernehmen.

Gleichzeitig nutzte die CDU-Chefin die Pressekonferenz, um ihre Flüchtlingspolitik zu erklären, denn "nach der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern ist das zu kurz gekommen". Der Satz "Wir schaffen das" sei Teil ihrer politischen Arbeit, Haltung und ein Ziel, dennoch habe er sich in den vergangenen Wochen so verselbstständigt, dass sie ihn kaum habe wiederholen wollen, erklärte Merkel. Er sei anerkennend, nicht leichtfertig gemeint gewesen: "Mir ist bewusst, das sagt sich schnell - macht sich aber nicht schnell", sagte die Kanzlerin.

Michael Stempfle, ARD Berlin, mit Reaktionen zur Wahl

tagesschau 14:00 Uhr, 19.09.2016







"Wenn ich könnte, würde ich Zeit zurückdrehen"

Merkel appellierte daran: "Wir müssen uns selbst übertreffen." Denn in der Vergangenheit seien viele Fehler gemacht worden. Auch sie selbst habe sich zu lange auf das Dublin-Verfahren verlassen. "Wenn ich könnte, würde ich die Zeit um viele, viele Jahre zurückdrehen, um mich mit der ganzen Bundesregierung und allen Verantwortungsträgern besser vorbereiten zu können auf die Situation, die uns dann im Spätsommer 2015 eher unvorbereitet traf", sagte Merkel.

Wenn es eine Ursache für das schlechte Abschneiden der CDU sei, dass manch einem Richtung, Ziel und Grundüberzeugungen ihrer Flüchtlingspolitik nicht ausreichend klar geworden seien, "so möchte ich mich gerne darum bemühen", versprach Merkel. Dies werde sie vielleicht nachdrücklicher als bisher tun. Ihr sei bewusst, dass es noch an Unterbringungen für Flüchtlinge und Sprachkursplätzen mangele und dass die Integration in den Arbeitsmarkt als Mammutaufgabe noch anstehe. Die Bekämpfung von Fluchtursachen sei weiterhin die wichtigste Aufgabe. Dafür müsse die EU weiter an einer gemeinsamen Linie arbeiten.

Adressat: die "Merkel-weg"-Rufer

Dennoch betonte Merkel auch die Fortschritte, die ihres Erachtens bis heute erreicht worden sind: die zusätzlichen Stellen im Bundesamt für Migration und die hohe Bereitschaft für ehrenamtliches Engagement. Zudem betonte sie, dass sie weiter an dem Flüchtlingsabkommen mit der Türkei festhalte. Einen unkontrollierten Zuzug wie im vergangenen Jahr dürfe es nicht wieder geben.

Mit Blick auf das Abschneiden der AfD sagte sie: "Menschen, die Angst vor Überfremdung haben, kann ich nur entgegnen: Deutschland lässt sich in seinen Grundfesten nicht erschüttern". Sie sei zuversichtlich, "das Land wird aus diesen komplizierten Zeiten gestärkt herausgehen".

Seehofer: "So schwierig war´s noch nie"

CSU-Chef Seehofer sieht das Abschneiden der Schwesterpartei in Berlin mit großer Sorge. So schwierig sei die Situation für die Union noch nie gewesen, sagte Seehofer in der "Süddeutschen Zeitung". Es bestehe "dringender Bedarf, in den kommenden Wochen die inhaltlichen Differenzen zu überwinden". Es werde höchste Zeit, Gemeinsamkeiten finden, um in der Bundestagswahl zu bestehen. Vorwürfe, die CSU sei durch den Streit mit der CDU für das schlechte Abschneiden bei den vergangenen Wahlen verantwortlich, wies Seehofer zurück.