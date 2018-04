Wie geht's weiter in Europa? Und in Syrien? Darüber sprechen Frankreichs Präsident Macron und Bundeskanzlerin Merkel heute in Berlin. Zum Auftakt betonten beide den Willen zur Zusammenarbeit.

Am Rande von Gesprächen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Berlin hat Bundeskanzlerin Angela Merkel betont, beide Seiten wollten trotz unterschiedlicher Positionen einen Kompromiss für die geplanten EU-Reformen erarbeiten. "Wir brauchen eine offene Debatte und am Schluss die Fähigkeit zum Kompromiss", sagte sie. Es gelte, zentrale Antworten für die Bürger Europas auf die weltweiten Herausforderungen zu geben.

Merkel und Macron sprechen über EU-Reformpläne

tagesschau 15:00 Uhr, 19.04.2018, Ellis Fröder, ARD Berlin







Entscheidende Phase für Europa

Im Mittelpunkt des Treffens stehen die EU-Reformpläne Macrons. Merkel mahnte, Europa könne seine Interessen nur gemeinsam durchsetzen. Als Themen nannte sie die europäische Asylpolitik, eine gemeinsame Außenpolitik sowie eine Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion oder eine Bankenunion. Gerade in den letzten Punkten liegen die Vorstellungen von Paris und Berlin vor allem bei der Umsetzung aber noch weit auseinander. Gegen Macrons weitreichende Reformpläne gibt es vor allem in der Unionsfraktion Bedenken.

Europa steht aus Sicht von Macron an einem Wendepunkt. "Wir leben in einem Moment des europäischen Abenteuers, das wirklich einzigartig ist", sagte er in Berlin. Die gemeinsame Souveränität Europas werde von der Weltordnung getestet und auf den Prüfstand gestellt. Konkret nannte Macron Handelsfragen sowie große technologische und klimatische Umbrüche. Auch innerhalb der beiden Staaten entstünden "Zweifel und stark nationalistische Visionen". Der Moment sei absolut entscheidend für die Zukunft Europas.

Noch wird im und am Berliner Humboldt-Forum gehämmert und gesägt. Zum Auftakt der Gespräche zeigte Merkel Macron die Baustelle.

Empfang auf der Baustelle

Zum Auftakt der Visite hatte Merkel Macron auf der Baustelle des Humboldt-Forums im Berliner Stadtschloss empfangen. Dort soll ab 2019 in einem internationalen Ideenaustausch nach neuen Erkenntnissen bei Themen wie Migration und Globalisierung gesucht werden.

Vorbereitung auf Treffen mit Trump

Bei den Gesprächen im Kanzleramt dürften am Nachmittag neben der EU-Reform auch die Lage in Syrien und der Umgang mit den USA und Russland eine wesentliche Rolle spielen. Kommende Woche sind sowohl Merkel als auch Macron zu Gast bei US-Präsident Donald Trump in Washington.

Monsieur oui und Madame non

tagesschau 09:00 Uhr, 19.04.2018, Anja Köhler, ARD Berlin







Über dieses Thema berichteten am 19. April 2018 tagesschau24 um 09:00 Uhr und 15:30 Uhr sowie die tagesschau u.a. um 15:00 Uhr.