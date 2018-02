Die Parteivorsitzende Merkel hat zugesagt, in der CDU auch mehr jüngere Leute einzubinden. "Die Kanzlerin hat verstanden", freut sich CDU-Vize Bouffier. Aus den hinteren Reihen des Bundestags kommt aber auch Kritik.

Das Kabinett soll von der CDU-Seite her jünger werden - das hat Angela Merkel in der ZDF-Sendung "Berlin direkt" versprochen. Dieses Bekenntnis der Kanzlerin und Parteivorsitzenden zu einer personellen Erneuerung ist in der CDU unterschiedlich aufgenommen worden. "Die Kanzlerin hat verstanden", sagte ihr Partei-Stellvertreter, Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, der "Bild"-Zeitung". Sie werde der CDU "ein klares Signal in Richtung personelle Erneuerung vor dem Parteitag geben." Thüringens Landesparteichef Mike Mohring sprach in dem Blatt von einem "wichtigen Schritt nach vorn".

Dagegen zeigte sich der Bundestagsabgeordnete und Merkel-Kritiker Klaus-Peter Willsch enttäuscht: "Der Versuch, mit dem üblichen 'Weiter so' das schlechte Verhandlungsergebnis und die Wahlschlappe von September schönzureden, hat mich nicht überzeugt. Wir müssen uns in der CDU schon jetzt überlegen, wie wir uns ohne Merkel personell neu aufstellen."

"Etwas anderes konnte sie ja nicht sagen", erklärte der Haushaltspolitiker Olav Gutting. Der Frust an der Basis über die Ressortverteilung sei "jedenfalls enorm", sagte er der "Bild".

Grummeln in der CDU

Merkel will vier Jahre Kanzlerin bleiben

Im ZDF sagte Merkel: "Jetzt geht es doch darum, Personen Chancen zu geben, die ihre politische Zukunft noch vor sich haben oder mitten da drin sind." Zugleich bekräftigte sie, dass sie volle vier Jahre im Amt bleiben wolle. "Die vier Jahre sind jetzt das, was ich versprochen habe. Und ich gehöre zu den Menschen, die Versprochenes auch einhalten." Das gelte auch für den Parteivorsitz. "Für mich gehören diese beiden Ämter in eine Hand, um auch eine stabile Regierung bilden zu können. Dabei bleibt es."

Sachsens neuer Ministerpräsident Michael Kretschmer begrüßte ihre Ankündigung: In der neuen Regierung würden "neue Leute eine Rolle spielen", sagte er in den tagesthemen. "Wir brauchen einen Schwung im Kabinett." Kretschmer erklärte weiter, derzeit stehe eine Diskussion über die Nachfolge von Merkel nicht an. "Jetzt geht es darum, nach Monaten der Unsicherheit eine stabile Regierung für dieses Land zu bekommen und die Bundeskanzlerin wird Angela Merkel heißen."

Michael Kretschmer, CDU, zum GroKo-Gegrummel

Die Enttäuschung vieler Christdemokraten über den Verlust des Finanzministeriums in den Koalitionsverhandlungen mit der SPD hatte auch den Ruf nach jüngeren Leuten in Kabinett wieder lauter schallen lassen. Die Junge Union (JU) forderte die CDU-Führung zuletzt auf, bis zum Parteitag in zwei Wochen zu sagen, wer Minister werden soll. Dort entscheiden die CDU-Delegierten über den Koalitionsvertrag. Merkel sicherte dies im ZDF zu.

JU-Chef Paul Ziemiak vom konservativen Parteiflügel erweiterte seine Forderung über das Kabinett hinaus. "Die gesamte Bandbreite der Partei sollte sich wiederfinden", sagte er der "Passauer Neuen Presse". "Dabei geht es mir aber nicht nur um die Regierung, sondern auch um Fraktion und Partei."

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Armin Schuster, der ebenfalls zum konservativen Flügel zählt, verlangte für den Parteitag in zwei Wochen ein Tableau an Ministern, das für Erfahrung, Aufbruch und neues Selbstbewusstsein steht. "Das gilt besonders für die Funktion des Generalsekretärs", sagte er der "Rheinischen Post". Er forderte die Führung seiner Partei auf, die eigene Mannschaft mit "charismatischen Siegertypen" zu erneuern. Die drei gewonnenen Landtagswahlen 2017 zeigten "deutlich, dass die CDU sich in einer Zeitenwende befindet", so Schuster.