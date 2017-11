Rede auf Klimakonferenz Merkels Eiertanz

Bei ihrer Rede auf der Klimakonferenz hat Kanzlerin Merkel vor allem auf eines geachtet: den Jamaika-Verhandlern keine zusätzlichen Steine in den Weg zu legen. Die Klimalobby stößt sie damit vor den Kopf. Politisch aber war das pragmatisch - wenn nicht sogar klug.

Von Birand Bingül, WDR

Das war ein undankbarer Termin für die Bundeskanzlerin. Eigentlich sind Auftritte wie der in Bonn ein Heimspiel für die "Klimakanzlerin". Ihr Wort hat Gewicht. Und im Ausland erfährt sie weiter größten Respekt.

Aber zeitgleich finden in Berlin die Sondierungen für eine Jamaika-Koalition statt. Und was Energie angeht, sind die - gelinde gesagt - zäh. Merkel kann kaum in die Zukunft schauen, solange sie nicht weiß, ob die Koalition von CDU, CSU, FDP und Grünen überhaupt zustande kommt. Und wenn ja, mit welchen Zielen.

Unter diesen Vorzeichen hat sie geliefert, was möglich war. Ein Bekenntnis zum internationalen Klimaschutz: Der sei eine Schicksalsfrage der Menschheit. Ein zweites Bekenntnis zur Unterstützung der besonders betroffenen, meist ärmeren Länder. Deutschland gibt 100 Millionen Euro zusätzlich. Das dritte Bekenntnis gilt den europäischen Klimazielen: 40 Prozent weniger Kohlendioxidausstoß bis 2030 im Vergleich zu 1990.

"Das war heute wieder die Kohlekanzlerin"

Viel konkreter wurde es auf dem Klimagipfel nicht. Dass es "erhebliche Konflikte" bei den Sondierungen beim Thema Klimaschutz gebe, moderierte sie weg. Manche Beobachter hatten erwartet, sie werde die Bühne in Bonn nutzen, um in Berlin Druck zu machen. Dazu ließ sie sich nicht hinreißen, sondern sorgte eher dafür, dass sie ihren Verhandlungsführern in Bonn wie Berlin keine zusätzlichen Steine in den Weg legte. Das war - wie so oft - unspektakulär, aber politisch mindestens pragmatisch, wenn nicht klug.

Dennoch stößt sie damit die Klimalobby vor den Kopf. Mehrere Verbände, von BUND bis Deutsche Umwelthilfe, hatten schon vor ihrer Rede gewettert: Merkel müsse endlich liefern. Sie habe alle wesentlichen Klimaziele der vergangenen Jahre unterschrieben. Nun tauchten in Sondierungspapieren Deckel für den Ausbau von Solarenergie auf. Erneuerbare Energien würden gebremst. Und an den Kohleausstieg wage die Kanzlerin sich auch nicht heran.

Nach dem Merkel-Auftritt sagte Greenpeace-Geschäftsführerin Sweelin Heuss zu tagesschau.de: "Das war heute wieder die Kohlekanzlerin. Alle haben sich hier gefragt: Wann kommt der Kohleausstieg? Und die Antwort hat sie wieder einmal nicht gegeben." Realistisch wird das am ehesten nach einer Koalitionsbildung kommen, wenn es den politischen Willen gibt. Der Eiertanz geht weiter.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 15. November 2017 um 18:00 Uhr.