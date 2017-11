Mit Spannung war Merkels Rede auf der Klimakonferenz erwartet worden - ist der Klimaschutz doch ein besonders strittiges Thema bei den Jamaika-Gesprächen. Konkrete Schritte nannte die Kanzlerin nicht. Den Klimawandel bezeichnete sie aber als "Schicksalsfrage" für die Welt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Klimawandel als eine "Schicksalsfrage" für die Welt bezeichnet. Er sei "eine, wenn nicht sogar die zentrale Herausforderung der Menschheit", sagte sie in ihrer Rede bei der Weltklimakonferenz in Bonn.

Mit den bisher beschlossenen Maßnahmen könnten die Ziele des Pariser Klimaabkommens nicht erreicht werden. Deshalb bedürfe es unbedingt zusätzlicher Anstrengungen. "Ich will ganz offen sprechen", sagte Merkel, "das ist auch in Deutschland nicht einfach". Sie verspreche aber: "Wir in Deutschland werden uns mühen."

Der Reduzierung der Kohlekraft wies sie die zentrale Rolle für die Klimaziele in Deutschland zu. Gerade das Ziel für 2020 bedeute eine große Herausforderung, sagte die CDU-Vorsitzende. Deutschland als Land, das noch in hohem Maße Kohle verwende - insbesondere Braunkohle - müsse "einen wesentlichen Beitrag leisten, um diese Ziele zu erreichen."

Dabei gehe es aber auch um Arbeitsplätze und um die Bezahlbarkeit der Energie. Wie dies zu lösen sei, dazu werde man in den nächsten Tagen miteinander ganz präzise diskutieren müssen, sagte sie mit Blick auf die Sondierungsgespräche von Union, FDP und Grünen.

Umweltschutzverbände fordern Taten statt Worte

Mit Spannung war erwartet worden, ob Merkel in ihrer Rede bereits zentrale Pläne eines möglichen Jamaika-Bündnisses für den Klimaschutz nennen würde. Bei den Sondierungsverhandlungen gilt er als eines der besonders strittigen Themen.

Konkret geht es dabei unter anderem um die Frage, was getan werden muss, um das deutsche Ziel für 2020 zu erreichen, wonach der CO2-Ausstoß im Vergleich zu 1990 um 40 Prozent reduziert werden soll. Union und FDP haben angeboten, Kohlekraftwerke im Rahmen einer Leistung von drei bis fünf Gigawatt herunterzufahren. Das entspräche etwa zehn größeren Kraftwerken. Die Grünen wollen jedoch einen Verzicht von acht bis zehn Gigawatt, wofür sie eine Abschaltung von 20 Kohlekraftwerk-Blöcken für notwendig halten.

Auch Umweltschutzverbände wie Greenpeace und der BUND drängen auf einen schnellen Kohleausstieg. Es bestehe eine Kluft "zwischen Sonntagsreden und klimapolitischer Realität bei den Sondierungen sowie in der Regierungspolitik", hatten sie vor Merkels Rede kritisiert.