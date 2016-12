Der umstrittene Parteitagsbeschluss zur doppelten Staatsbürgerschaft hat laut Kanzlerin Merkel keine Auswirkungen auf die Arbeit der Regierung. Im ARD-Interview sagte sie außerdem, die Entscheidung tauge nicht als Wahlkampfthema.

Mit ihrer Entscheidung, die doppelte Staatsbürgerschaft abzuschaffen, stellt sich die CDU gegen ihren Koalitionspartner SPD. Doch nach Aussage von Parteichefin Angela Merkel hat die Entscheidung keine konkreten Auswirkungen auf die Arbeit der Bundesregierung. Das erklärte die Kanzlerin im ARD-Interview.

"Wir haben einen Koalitionsvertrag und an den werde ich mich und an den wird sich, glaube ich, auch die Bundestagsfraktion halten. (...) Das heißt also, für das Regierungshandeln wird sich jetzt nichts verändern." Bereits zuvor in der Diskussion hatte Merkel die Entscheidung abgelehnt, die sogenannte Optionspflicht für in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern wieder einzuführen. Aber: "Parteitage fassen öfter mal Beschlüsse, die nicht von allen in der Führung für richtig gehalten werden", so die Kanzlerin.

Angela Merkel im Interview mit Tina Hassel, ARD Berlin

07.12.2016







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-237945~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"Eher angenehm überrascht"

Über das Ergebnis ihrer Wiederwahl zur Parteivorsitzenden zeigte sich Merkel trotz des eher mageren Ergebnisses erfreut. Sie sehe das Resultat von 89,5 Prozent als "großen Vertrauensbeweis". Nach den "turbulenten Monaten" sei sie "eher angenehm überrascht" gewesen, sagte Merkel. Die Vorsitzenden anderer Parteien wären froh, wenn sie ein Ergebnis um die 90 Prozent bekämen. Die CDU-Chefin hatte am Dienstag mit 89,5 Prozent ihr zweitschlechtestes Ergebnis in fast 17 Jahren als Parteichefin und das schlechteste Ergebnis ihrer Kanzlerschaft erzielt.

1/9 Merkel-Wahl zur CDU-Vorsitzenden: Eine sichere Sache Im April 2000 hat Angela den Parteivorsitz übernommen. Seitdem ist ihre Wahl zur CDU-Chefin eine sichere Sache. Protagonisten links und rechts wechseln, die Chefin bleibt. Vollbild 10. April 2000, CDU-Parteitag in Essen: Merkel wird erstmals zur CDU-Chefin gewählt - mit 95,9 Prozent. dpa/lnw (Digitale Fotografie) | Bildquelle: picture-alliance / dpa

Das gesamte Interview und weitere Berichte vom CDU-Treffen in Essen können Sie heute Abend um 22:45 Uhr im "Bericht vom Parteitag" im Ersten sehen.

Über dieses Thema berichtet die ARD am 07. Dezember 2016 um 22:45 Uhr.