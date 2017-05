"Keine Ewigkeitsgarantie" schon am 12. Januar

Donald Trump war noch nicht offiziell in sein Amt als US -Präsident eingeführt, da sprach Angela Merkel am 12. Januar in Brüssel bereits Klartext: "Machen wir uns nichts vor: Aus Sicht einiger unserer traditionellen Partner gibt es keine Ewigkeitsgarantie für die Zusammenarbeit mit uns Europäern. Ich denke da auch an die transatlantischen Beziehungen", betonte Merkel damals wörtlich im in ihrer Dankesrede für die gemeinsame Ehrendoktorwürde der Universitäten Gent und Löwen. Europa und die Europäische Union müssten in Zukunft mehr Verantwortung in der Welt übernehmen. Davon sei sie überzeugt.

Ralph Sina, ARD-Studio Brüssel