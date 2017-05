"Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei." Nach dem frustrierenden G7-Gipfel hat Kanzlerin Merkel Europa zu mehr Eigenständigkeit aufgerufen. SPD-Kanzlerkandidat Schulz hält Europa für die Antwort auf Trump.

Wie tief der Riss im Verhältnis zu den USA ist, zeigte sich erst am Tag nach dem G7-Gipfel von Taormina. Kanzlerin Merkel nannte den US-Präsidenten beim Wahlkampfauftritt in München nicht beim Namen - und doch war klar, dass Donald Trump gemeint war: "Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei", sagte sie beim gemeinsamen Termin mit CSU-Chef Horst Seehofer in einem Bierzelt - "das habe ich in den letzten Tagen erlebt", so Merkel.

Merkel: "Schicksal in die eigene Hand nehmen"

Während ihrer Rede in München übte Merkel deutlich Kritik an Trump - ohne ihn beim Namen zu nennen.

Der Präsident der USA als unsicherer Kantonist - ein solches Bild für das deutsch-amerikanische Verhältnis wäre noch vor Kurzem undenkbar gewesen. Nach Trumps Blockade beim G7-Gipfel ist ihre Schlussfolgerung: "Wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen."

Natürlich tue man dies in Freundschaft zu den USA und Großbritannien und in guter Nachbarschaft, "wo immer das geht, auch mit Russland, auch mit anderen Ländern", betonte Merkel. "Aber wir müssen wissen: Wir müssen selber für unsere Zukunft kämpfen, als Europäer, für unser Schicksal."

Schulz: "Europa ist die Antwort"

Auf dem Weg in die Isolation - so sieht auch SPD-Chef Martin Schulz den US-Präsidenten, auch auf dem eigenen Kontinent. Nach dem weitgehend gescheiterten G7-Gipfel rief auch er die europäischen Staaten zu einer engeren Zusammenarbeit auf. "Eine stärkere Kooperation der europäischen Staaten auf allen Ebenen ist die Antwort an Donald Trump", sagte der SPD-Vorsitzende dem ARD-Hauptstadtstudio. "Und vor allen Dingen dürfen wir uns nicht der Aufrüstungslogik von Trump unterwerfen."

Merkel äußert Zweifel an der Verlässligkeit Washingtons

tagesthemen 22:45 Uhr, 28.05.2017, Sebastian Kraft, BR







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-293009~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Er verlangte zudem eine entschiedenere Haltung Europas gegen Trump: "Ich glaube, man hätte sich auch schon auf dem NATO-Gipfel, aber ganz sicher auf dem G7-Gipfel sehr deutlich positionieren müssen - gegen einen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, der ja andere demütigen will, der ja im Stile eines autoritären Herrschers auftritt." So habe der damalige SPD-Kanzler Gerhard Schröder gegenüber US-Präsident George W. Bush, der sich ähnlich verhalten habe, klar Haltung bezogen. Er erwarte, "dass wir auch jetzt wieder eine solche Haltung einnehmen", sagte Schulz.

Bartsch: "G7 ist Format der Vergangenheit"

Der Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, Dietmar Bartsch, hält eine gemeinsame Politik der sieben großen westlichen Industriestaaten insgesamt für gescheitert. Das G7-Format sei "ein Format der Vergangenheit", denn kein wirkliches Problem sei gelöst worden, insbesondere nicht die aktuellen Hungerkatastrophen, sagte Bartsch dem ARD-Hörfunk.

Im Hinblick auf eine stärkere europäische Zusammenarbeit setzt Bartsch allerdings auch wenig Hoffnung auf den G20-Gipfel im Juli in Hamburg: "Hier treffen sich Menschen von Herrn Trump bis zu Herrn Erdogan, wo ich eine riesengroße Skepsis haben, dass es Ergebnisse gibt. Eigentlich ist es wohl das Beste, den Gipfel abzusagen. Aber es wird niemand auf mich hören."

Fast ein Fiasko

US-Präsident Donald Trump hatte die Gruppe der sieben großen Industrienationen (G7) mit seinem Konfrontationskurs auf dem G7-Gipfel in eine schwere Krise gestürzt. Nur in letzter Minute konnte ein Fiasko abgewendet werden. Allein in der Handelspolitik näherten sich die Staats- und Regierungschefs an. Massive Differenzen gab es beim Umgang mit Flüchtlingen und im Klimaschutz. "Sehr unzufriedenstellend" sei die gesamte Diskussion, bilanzierte Merkel.

Mit Informationen von Gabriele Inteman, ARD-Hauptstadtstudio.

Berliner Reaktionen auf den G7-Gipfel

G. Intemann, ARD Berlin

28.05.2017 23:21 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 28. Mai 2017 um 15:00 Uhr.