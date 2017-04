Kanzlerin Merkel hat Großbritannien auf eine harte Linie der EU bei den anstehenden Brexit-Verhandlungen vorbereitet und warnte in ihrer Regierungserklärung vor zu großen Illusionen. Finanzfragen würden sehr schnell geklärt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor dem EU-Sondergipfel eine harte Linie für die Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien angekündigt. "Ein Drittstaat, und das wird Großbritannien künftig sein, kann nicht über die gleichen oder gar noch bessere Rechte verfügen wie ein Mitglied der EU", sagte Merkel in einer Regierungserklärung im Bundestag. Darüber herrsche in der verbleibenden EU der 27 auch große Einigkeit.

Es gebe mittlerweile ein "großes Einvernehmen über unsere gemeinsame Verhandlungslinie gegenüber Großbritannien", sagte Merkel. Dies hätten ihre Gespräche in den vergangenen Wochen gezeigt: "Wir können deshalb davon ausgehen, dass vom Europäischen Rat der 27 übermorgen ein starkes Signal der Geschlossenheit ausgehen wird."

Regierungserklärung von Angela Merkel zum Brexit

Finanzfragen sollen schnell geklärt werden

Die Kanzlerin warnte die Briten davor, sich zu große Illusionen zu machen. Die Frage britischer Finanzverpflichtungen gegenüber der EU etwa müsse schon zu einem frühen Zeitpunkt besprochen werden, sagte sie weiter. "Wir sind der Meinung, diese Verhandlungen können wir nicht erst ganz zum Schluss führen", so Merkel.

Aus ihrer Sicht gehe es in den Verhandlungen von Seiten der EU in erster Linie darum, "die Interessen unserer Bürger zu wahren", auch die der Deutschen, die in Großbritannien leben. Das Ziel seien jedoch ebenfalls auch künftig "enge, gute und vertrauensvolle Beziehungen" der EU-Staaten zu Großbritannien.

Keine Selbstbeschäftigung trotz Brexit

Die restlichen EU-Mitglieder warnte sie davor, angesichts der Brexit-Verhandlungen den Blick für die europäischen Herausforderungen zu verlieren. Viel zu ernst seien die Krisen in Europas Nachbarschaft und zu groß die globalen Herausforderungen von Flucht, Migration, Hunger, Welthandel und Klimaschutz, "als dass es sich Europa nun leisten könnte, sich in den zwei kommenden Jahren nur mit sich selbst zu beschäftigen, Brexit hin oder her."

Am Samstag wollen Merkel und die übrigen EU-Staats- und Regierungschefs Leitlinien für die Verhandlungen über den Brexit beschließen. Die Leitlinien seien die Grundlagen für das Verhandlungsmandat, dass die 27 Staaten in einem weiteren Schritt der EU-Kommission voraussichtlich Ende Mai erteilen würden, so Merkel.

Merkel warnt vor Abwendung der Türkei

Die Türkei forderte sie zur Einhaltung rechtsstaatlicher Standards auf. Zugleich warnte sie vor einem Bruch in den Beziehungen des Landes zu Europa. "Eine endgültige Abwendung der Türkei von Europa, aber auch Europas von der Türkei wäre weder im deutschen noch im europäischen Interesse", sagte die Kanzlerin. "Mit Klugheit wie mit Klarheit werden wir im Kreise der Europäischen Union darüber beraten, welche präzisen Konsequenzen wir zu welchem Zeitpunkt für angemessen halten."

Merkel betonte mit Blick auf den in der Türkei inhaftierten deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel: "Es ist - um das unmissverständlich zu sagen, mit einem Rechtsstaat nicht vereinbar, wenn eine Exekutive, in diesem Fall die türkische Exekutive, Vorverurteilungen vornimmt, wie das etwa mit Deniz Yücel öffentlich geschehen ist."

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 27. April 2017 um 11:00 Uhr im "Schwerpunkt".