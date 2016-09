Die Kanzlerin ändert in der Flüchtlingspolitik die Tonlage und erntet dafür verhaltenes Lob von der CSU. Die will allerdings nun auch Taten sehen, vor allem in Sachen Obergrenze. Die CDU hofft dagegen, dass sich diese Forderung von alleine erledigt.

Der Gram ist verflogen, jedenfalls für den Moment. Die CSU hat die selbstkritischen Äußerungen der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel zur Flüchtlingspolitik mit verhaltener Zufriedenheit aufgenommen und der Kanzlerin dafür ein mildes Lob spendiert. Allerdings will die CSU, dass die neue Tonart auch Konsequenzen nach sich zieht.

Bayerns Finanzminister Markus Söder, zuletzt einer der schärfsten Kritiker Merkels, freute sich gegenüber der Tageszeitung "Die Welt", die Äußerungen der Kanzlerin seinen "schon beachtlich". Seine Analyse: "Ein Kurswechsel kündigt sich an." Aber "natürlich" müssten den Worten Taten folgen.

Bundeskanzlerin Merkel räumt Fehler in der Flüchtlingspolitik ein

Was gemeint ist

Gemeint damit ist vor allem die Einführung einer Obergrenze für Flüchtlinge. Die Forderung sei "keine Form der Rechthaberei", sagte der Söder weiter. Vielmehr sei der Begriff "ein Symbol dafür, dass das bisherige System nicht funktioniert und dass es sich ändern muss".

Und der ehemalige Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich bekräftigte, es gebe Zweifel an der Entschlossenheit der Kanzlerin, die Kommunikation in der Flüchtlingsfrage zu ändern. Es sei "so viel Vertrauen verloren gegangen, dass man auch die Politik verändern muss", sagte er "Focus Online".

Etwas diplomatischer äußerte sich die CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt. CDU und CSU müssten nun "zügig eine gemeinsame Sprachregelung finden". Beide Parteien hätten das gleiche Ziel: die Zahl der Flüchtlinge zu reduzieren und zu begrenzen - "ob Obergrenze, Richtwert oder Orientierungsgröße".

Joachim Herrmann, CSU, zur Erklärung der Kanzlerin

Was schon einmal da war

Damit ist die Union gewissermaßen wieder bei ihrem alten Streit angelangt, denn gerade die Obergrenze hatte Merkel aber am Montag ausdrücklich abgelehnt. Auf eine Lösung der anderen Art hofft indes Unionsfraktions-Geschäftsführer Michael Grosse-Brömer. Er baut darauf, dass sich der Streit einfach von selbst erübrigt - weil die Zahl der neu ankommenden Menschen zurückgeht. Das mache die Debatte überflüssig, sagte er in Berlin.