Deutsch-türkische Beziehungen Maas warnt vor Eskalation

Im Streit um die inhaftierten Deutschen in der Türkei hat Bundesjustizminister Maas vor einer Eskalation gewarnt. Es sei zwar richtig, den Druck auf Ankara zu erhöhen, man dürfe der türkischen Regierung aber keine Argumente liefern, den Zugang zu den Gefangenen zu verwehren.

Bundesjustizminister Heiko Maas hat davor gewarnt, den Zugang zu den inhaftierten Deutschen in der Türkei aufs Spiel zu setzen.

"Die Gangart gegenüber der Türkei muss härter werden", sagte Maas der Deutschen Presse-Agentur. Es sei daher richtig, dass Außenminister Sigmar Gabriel den türkischen Botschafter einbestellt habe. "Genauso müssen wir aber im Blick haben, dass in der Türkei deutsche Staatsbürger in Gefängnissen sitzen, zu denen wir einen Zugang brauchen", so Maas weiter. "Ich fände es falsch, wenn man der Türkei im Moment Argumente liefert, uns das auch noch zu verwehren." Durch den Abbruch der Beziehungen verbessere sich nichts.

Die Türkei hatte mit der Inhaftierung des Deutschen Peter Steudtner und fünf weiterer Menschenrechtsaktivisten international große Empörung ausgelöst. Türkische Behörden werfen den Menschenrechtlern vor, eine "bewaffnete Terrororganisation" zu unterstützen. Auch der deutsch-türkische "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel und die deutsche Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu Corlu sitzen in der Türkei seit längerem wegen Terrorvorwürfen in Untersuchungshaft.

"Kein Druckmittel ausschließen"

Auf die Frage, ob die Bundesregierung andere Druckmittel einsetzen sollte, wie zum Beispiel eine Aufkündigung der Zollunion oder Beschränkungen der Visumfreiheit in der EU, sagte Maas: "Wir sollten kein Druckmittel ausschließen." Er betonte aber: "Das sind Entscheidungen, die wir in Deutschland nicht alleine treffen können." Das sei in der EU zu bereden.

"Wir müssen immer im Blick behalten, dass eine weitere Eskalation der politischen Situation es uns auch erschweren wird, uns für diejenigen einzusetzen, die in der Türkei zu Unrecht in den Gefängnissen sitzen", sagte Maas. "Wir müssen da einen Weg finden, der die Türkei nicht in die Lage versetzt, mit scheinheiligen Begründungen komplett die konsularischen Beziehungen abzubrechen und damit den Zugang zu den Inhaftierten völlig zu verbarrikadieren."

Auf die Frage, ob die Bundesregierung zu große Angst habe, dass die Türkei den Flüchtlingspakt mit der EU aufkündige und deshalb bislang zurückhaltend agiert habe, sagte Maas: "Das hat in den bisherigen Diskussionen überhaupt keine Rolle gespielt. Im Übrigen glaube ich, dass das so ziemlich das letzte wäre, was Herr Erdogan tun würde." Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan betrachte das Abkommen als großes Druckmittel - nicht nur gegenüber Deutschland, sondern gegenüber Europa insgesamt. "Er hätte den Pakt doch schon längst aufkündigen können", so Maas.