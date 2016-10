Rechtsgutachter Dietrich bleibt dabei: Bei den "netzpolitik.org"-Veröffentlichungen über Cyberabwerhpläne des Verfassungsschutzes handelte es sich um Landesverrat. Das bekräftigte er im ARD-Magazin Kontraste - und bringt Bundesjustizminister Maas in Bedrängnis.

Im Juli 2015 kam heraus, dass der damalige Generalbundesanwalt Harald Range gegen das Blog "netzpolitik.org" Ermittlungen wegen des Verdachts des Landesverrats eingeleitet hatte. Das Portal hatte zuvor Personalpläne der neuen Cyberabwehr des Bundesamtes für Verfassungsschutz veröffentlicht. Range beauftragte den unabhängigen Rechtsgutachter Jan-Hendrik Dietrich. Dieser sollte prüfen, ob es sich bei den Veröffentlichungen des Blogs um Staatsgeheimnisse handelte - er durfte seine Arbeit aber nicht fertigstellen.

In einer dem ARD-Politikmagazin Kontraste exklusiv vorliegenden Expertise nimmt der Rechtsgutachter und Geheimdienstexperte jetzt nachträglich Stellun: Laut Dietrich handelte es sich bei den "netzpolitik.org"-Veröffentlichungen teilweise um Staatsgeheimnisse.

"Ausländische Nachrichten- und Geheimdienste werden dadurch in die Lage versetzt, die (technische) Auswertungs- und Abwehrkompetenz des Bundesamts für Verfassungsschutz besser beurteilen zu können", begründet Dietrich in der Expertise. Gleiches gelte wohl auch für terroristische Gruppen wie den IS. Ein schwerer Nachteil für die äußere Sicherheit sei zu befürchten.

Obwohl dieses belastende Ergebnis Dietrichs damals bereits vorlag - so Range vor dem Bundestagsausschus - drängte die Leitungsebene des Bundesjustizministeriums darauf, das Verfahren gegen die Betreiber und Autoren des Blogs einzustellen

"Das muss gründlich ermittelt werden"



Der renommierte Strafrechtsexperte Felix Herzog von der Universität Bremen kann dies nicht nachvollziehen. "Dann muss das gründlich ermittelt werden", sagte er dem Magazin Kontraste.

Gegen die politische Einflussnahme auf seine Ermittlungen protestierte Generalbundesanwalt Range damals öffentlich. Daraufhin versetzte ihn Justizminister Maas in den vorzeitigen Ruhestand.

Das Bundesjustizministerium erstellte in der Folge hausintern und binnen sieben Tagen ein Gegengutachten, das die Blogger entlastete. "Von Unabhängigkeit kann man hier nicht unbedingt ausgehen", sagte Herzog. "Es ist nicht zu erwarten, dass die Mitarbeiter im Ministerium zu einem anderen Ergebnis kommen als der Minister." Das Verfahren wurde schließlich auf Basis des hausinternen Gutachtens eingestellt. Justizminister Maas wollte sich gegenüber Kontraste nicht äußern.

Mehr Informationen zum Thema im ARD-Politikmagazin "Kontraste", am 6.10.2016 um 21.45 Uhr im Ersten.