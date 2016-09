Wie reagiert die SPD auf den Kompromissvorschlag ihres Parteichefs Gabriel? Und wie reagiert Gabriel auf seine Partei? tagesschau.de zeigt die Pressekonferenz von Sigmar Gabriel im Livestream. Direkt im Anschluss sehen Sie Gabriels Auftritt bei "Farbe bekennen" und schließlich die Analyse mit Tina #Hassel.

Den ganzen Nachmittag über hat der SPD-Parteikonvent getagt, manche sprachen im Vorfeld gar von einem Schicksalstag für Parteichef Sigmar Gabriel. Die zentrale Frage: Stimmen die Delegierten dem Kompromissvorschlag Gabriels zum Freihandelsabkommen CETA mit Kanada zu? Und wie reagiert Gabriel selbst nach dem Tag in Wolfsburg? Auf einer Pressekonferenz nimmt Gabriel Stellung. Die Kollegen von Phoenix zeigen die Pressekonferenz ab ca. 18.00 Uhr hier im Livestream.

Unmittelbar nach der Pressekonferenz stellt sich der SPD-Chef in "Farbe bekennen" den Fragen von Tina Hassel und Rainald Becker. Die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios und der ARD-Chefredakteur sprechen mit Gabriel über den SPD-Parteikonvent aber auch über den Ausgang der Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Das Erste strahlt "Farbe bekennen" um 22.15 aus - direkt nach dem tagesthemen.

tagesschau.de streamt die Aufzeichnung live ab ca. 18.30 Uhr. Hier können Sie die Aufzeichnung direkt verfolgen.

Wie geht es jetzt weiter für Sigmar Gabriel? Welchen Eindruck hinterließ er bei und nach dem SPD-Konvent? ARD-Hauptstadtstudioleiterin Tina Hassel analysiert ab ca. 19.15 Uhr in "#Hassel" die Situation des SPD-Chefs und die Aufzeichnung von "Farbe bekennen". Hier und bei Facebook können Sie "#Hassel" live verfolgen, via Facebook auch Fragen an Hassel stellen.

