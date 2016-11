Die Wahl seines Nachfolgers hat in Deutschland teils Besorgnis ausgelöst. US-Präsident Obama erläutert bei seinem Abschiedsbesuch in Berlin, was von den USA künftig zu erwarten ist. Die wichtigsten Aussagen seiner gemeinsamen Pressekonferenz mit Kanzlerin Merkel im Liveblog.

Die "disruptive Digitalisierung"

17.11.2016 18:15 Uhr

Die Digitalisierung verändere die Gesellschaften derzeit tiefgreifend - ähnlich wie durch den Buchdruck oder die Industrialisierung, so Merkel. Dies verunsichere manche Menschen, die auch von der Politik angesprochen werden müssten. Dies sei eine Aufgabe, die man lösen werden.

+ + +

Ein bisschen Wehmut

17.11.2016 18:09 Uhr

Beide Politiker loben die enge Zusammenarbeit der vergangenen Jahre und ihre gemeinsamen Werte.

Ein bisschen Wehmut: Obama und Merkel bei ihrer Pressekonferenz

+ + +

Merkel schweigt zu einer möglichen Kandidatur

17.11.2016 18:04 Uhr

Sie werde zu einem "geeigneten Zeitpunkt" dazu äußern, ob sie erneut kandidieren werde, so die Kanzlerin. Heute sei nicht der richtige Zeitpunkt.

+ + +

Wie mit Russland umgehen?

17.11.2016 18:00 Uhr

Er hoffe sehr, dass auch die nächste Administration in Washington die "konstruktive Politik" mit Russland fortsetzen werden, so Obama. Dies beinhalte eine Kooperation in vielen Bereichen, aber auch eine klare Haltung, wenn die russische Politik aus US-Sicht nicht richtig sei. Russland habe wiederholt Cyberangriffe auf die USA ausgeführt. Ein Wettrüsten in diesem Bereich müsse vermieden werden.



Er habe Trump zur Fortsetzung einer engen Kooperation mit der NATO ermutigt, betonte Obama.

+ + +

"Würde Merkel wählen"

17.11.2016 17:55 Uhr

Als Deutscher würde er Merkel wählen, sagt Obama auf die Frage eines Journalisten, ob sie sich erneut zur Wahl stellen sollte. Das sei aber allein ihre Entscheidung. Seiner Erfahrung nach sei sie eine "ausgezeichnete Partnerin" für ihn und die USA gewesen.

+ + +

Statements zu Ende

17.11.2016 17:51 Uhr

Die beiden Statements sind beendet - nun stellen die Journalisten fragen an Merkel und Obama.

+ + +

Deutschland und die Flüchtlinge

17.11.2016 17:49 Uhr

Präsident Obama lobt die deutsche Aufnahmebereitschaft von Flüchtlingen. Auch die USA hätten sich bereit erklärt, mehr Menschen aufzunehmen.

+ + +

Lob für Klimaabkommen-Kooperation

17.11.2016 17:46 Uhr

Die Bedrohung des Klimawandels sei größer denn je, so Obama. Auch auf diesem Gebiet habe die Zusammenarbeit mit Deutschland sehr gut funktioniert.

+ + +

Obama in München?

17.11.2016 17:44 Uhr

Leider habe er es in seiner Amtszeit noch nicht auf das Oktoberfest geschafft, bedauert der US-Präsident. Dies werde er ins Auge fassen, wenn er nicht mehr im Amt sei.

+ + +

Dank an die "Freundin" Merkel

17.11.2016 17:43 Uhr

Obama bedankt sich bei Merkel persönlich und Deutschland als Staat für die enge Kooperation in den vergangenen Jahren.

+ + +

Mehr Engagement in der NATO

17.11.2016 17:42 Uhr

Im Anti-Terror-Kampf betont Merkel die enge Zusammenarbeit mit den USA. Dabei trügen die USA die Hauptlast. Deutschland sei sich bewusst, dass es sich in der NATO schrittweise mehr engagieren müsse. Diese Botschaft habe sie verstanden.

+ + +

"Globalisierung menschlich gestalten"

17.11.2016 17:38 Uhr

Merkel betont, dass es kein zurück in die Zeiten vor der Globalisierung mehr gibt. Handelsabkommen seien sehr wichtig, um diese Globalisierung menschlich zu gestalten.

+ + +

Gute und nicht so gute Zeiten

17.11.2016 17:37 Uhr

"Acht Jahre neigen sich dem Ende zu" - zu Beginn der Pressekonferenz bedankt sich Kanzlerin Merkel für die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Sie erinnert aber auch an die Probleme zwischen den beiden Staaten: als Beispiel nennt sie die Spionageaffäre.

+ + +

Geduld ist gefragt ...

17.11.2016 17:24 Uhr

Merkel und Obama haben offenbar mehr Gesprächsbedarf als geplant. Noch warten im Kanzleramt die Journalisten auf die beiden Spitzenpolitiker. Bleiben Sie dran!

+ + +

Pressekonferenz beginnt in Kürze

17.11.2016 17:04 Uhr

Kanzlerin Merkel und US-Präsident Obama wollen in circa zehn Minuten an die Mikrofone treten.

+ + +

Plakette? Fehlanzeige

17.11.2016 16:33 Uhr

Die Berliner Polizei twitterte augenzwinkernd über die Präsidenten-Limousine

+ + +

"Wenig Zugänge ins Team Trump"

17.11.2016 16:15 Uhr

Die vielen Gespräche über Donald Trump zeigten, wie unbekannt der designierte US-Präsident in Berlin noch ist, sagt die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, Tina Hassel. Obama sei dafür der richtige Ansprechpartner.

Tina Hassel, ARD Berlin, zu Obamas Besuch im Kanzleramt

tagesschau 16:00 Uhr, 17.11.2016







+ + +

"Die Deutschen sollten Merkel wertschätzen"

17.11.2016 15:52 Uhr

Barack Obama hat Kanzlerin Merkel als Eckpfeiler der internationalen Politik gewürdigt und ihre Glaubwürdigkeit betont. "Sie ist bereit, für ihre Werte zu

kämpfen", sagte Obama in einem Interview von "Spiegel" und ARD.

+ + +

Treffen im Kanzleramt

17.11.2016 15:35 Uhr

Kurz vor 15:30 Uhr rollte Obamas Limousine vor das Kanzleramt in Berlin. Dort wartete bereits Kanzlerin Merkel - und Dutzende Fotografen.

US-Präsident Obama und Kanzlerin Merkel bei ihrem Treffen im Kanzleramt

+ + +