Eine Rücktrittsdrohung, stundenlange Verhandlungen - am Ende der Kompromiss: Der Machtkampf bei der Linkspartei ist beigelegt, Wagenknecht und Bartsch wurden als Fraktionschefs bestätigt. Vorangegangen war ein offen ausgetragener Streit zwischen Partei- und Fraktionsspitze.

Die bisherigen Fraktionschefs der Linkspartei im Bundestag, Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch, werden die Fraktion weiter anführen. Bartsch wurde mit 80, Wagenknecht mit 75 Prozent der Stimmen wiedergewählt, wie Teilnehmer der Fraktionsklausur in Potsdam der Nachrichtenagentur dpa mitteilten.

Möglich wurde dies durch einen Kompromiss im Machtkampf zwischen Partei- und Fraktionsspitze, den die Abgeordneten mittrugen. Umstrittene Anträge, die den Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger deutlich mehr Einfluss in der Fraktion geben sollten, sollen abgewandelt werden. Details zur Einigung sind noch nicht bekannt. Vorangegangen war eine rund fünfstündige Generaldebatte und ein separates Gespräch zwischen Wagenknecht, Bartsch, Kipping und Riexinger.

Tamara Anthony, ARD Berlin, zum Machtkampf innerhalb der Linken

Wagenknecht drohte mit Rückzug

Zuvor hatte Wagenknecht per Brief an die Abgeordneten mit Rückzug gedroht, falls sie und Bartsch durch die Anträge entmachtet werden sollten. In dem Brief an die Fraktionsmitglieder hatte Wagenknecht den Parteichefs vorgeworfen, sie aus dem Amt vergraulen zu wollen. Die gestellten Anträge liefen darauf hinaus, "dass die Fraktion von den Parteivorsitzenden übernommen wird, während den Fraktionsvorsitzenden nicht viel mehr als der Titel auf ihren Visitenkarten verblieb", heißt es in dem Brief. Wagenknecht beklagt in dem Schreiben zudem einen "penetranten Kleinkrieg", mit dem versucht werde, die Wahl der Fraktionsspitze "aus dem Hinterhalt und mittels Intrigen zu unterlaufen".

Das Verhältnis zwischen den Spitzen von Partei und Fraktion bei den Linken gilt seit Längerem als schlecht. Bartsch und Wagenknecht hatten gegen den Willen von Kipping und Riexinger im vergangenen Jahr durchgesetzt, dass sie als Spitzenkandidaten-Duo zur Bundestagswahl ohne die beiden Parteichefs antreten. Die Linke hatte sich bei der Wahl vom 24. September auf 9,2 Prozent verbessert.