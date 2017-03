Rund 800.000 Saarländer sind heute zur Wahl eines neuen Landtags aufgerufen. Galt lange eine Fortführung der Großen Koalition im Land als die wahrscheinlichste Option, ist nach den jüngsten Umfragen durch den SPD-Höhenflug auch Rot-Rot möglich. Deshalb verfolgt auch das politische Berlin aufmerksam, wie sich heute der "Schulz-Effekt" an den Wahlurnen im Saarland niederschlägt.

Bei strahlend schönem Sonnenschein sind heute rund 800.000 Menschen im Saarland aufgerufen, in den Wahlkabinen ihr Kreuzchen zu machen. Die Wahllokale sind seit 8.00 Uhr geöffnet. Sie schließen um 18.00 Uhr. Es ist die erste Landtagswahl in Deutschland seit Bekanntwerden der Kanzlerkandidatur von Martin Schulz, die der SPD in den Umfragen einen deutlichen Schub verlieh.

Auch im Saarland gehen Wahlforscher von einem spannenden Rennen aus. Lange galt eine Neuauflage der Großen Koalition aus CDU und SPD als sehr wahrscheinlich. Möglich erscheinen nun aber auch eine rot-rote oder rot-rot-grüne Regierung.

Kramp-Karrenbauer contra Rehlinger

An der Spitze des kleinsten deutschen Flächenlandes steht Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Die 54-Jährige ist die mit Abstand beliebteste Politikerin. Sie will die Große Koalition im Saarland fortsetzen. Durch die Einigung beim Länderfinanzausgleich kann der strenge Sparkurs des Landes voraussichtlich ab 2020 etwas gelockert werden.

Kramp-Karrenbauers Herausforderin ist ihre bisherige Stellvertreterin Anke Rehlinger. Die 40-jährige SPD-Politikerin will heute stärkste Kraft im Saarland werden. Mögliche Koalitionsoptionen hielt sie sich bisher offen.

Kleine Parteien müssen um Einzug in den Landtag bangen

Parat für eine Koalition steht die Linkspartei um Oskar Lafontaine. Mit Umfragewerten von zwölf bis 13 Prozent gilt der Einzug der Linken ins saarländische Parlament als sicher.

Zittern müssen hingegen die kleineren Parteien. Die FDP hat sich zwar von ihrem Absturz bei der Landtagswahl 2012 erholt, kommt in aktuellen Umfragen aber nur auf drei bis fünf Prozent. Auch für die Grünen könnte es eng werden. Und selbst die AfD, die sich noch im vergangenen Jahr an zweistelligen Umfragewerten erfreute, sank in Umfragen zuletzt zunehmend in die Nähe der Fünf-Prozent-Hürde.

Insgesamt haben im Saarland 16 Parteien und Wählergruppen 370 Kandidaten ins Rennen um die 51 Abgeordnetenplätze geschickt. Damit ist der saarländische Landtag der kleinste in Deutschland.

Zwei Landtagswahlen und die Bundestagswahl folgen

Die Saarland-Wahl wird trotz der geringen Zahl von Wahlberechtigten auch in Berlin aufmerksam registriert. Schließlich ist sie der erste politische Stimmungstest des Wahljahres. Dieses setzt sich am 7. und 14. Mai mit den Wahlen in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen fort und findet seinen Höhepunkt dann in der Bundestagswahl am 24. September.