Lammerts biografische Stationen

- geboren am 16. November 1948 als ältestes von sieben Kindern einer Bäckerfamilie in Bochum

- seit 1966 Mitglied der CDU

- 1969 bis 1975 Studium der Politikwissenschaft, Soziologie, Neueren Geschichte und Sozialökonomie an den Universitäten Bochum und Oxford (England), 1972 Diplom, 1975 Promotion zum Doktor der Sozialwissenschaften

- seit 1980 Mitglied des Bundestages

- seit 1986 Mitglied des Landesvorstands der NRW-CDU, 1986 bis 2008 Vorsitzender des CDU-Bezirksverbands Ruhr

- 1989 bis 1994 sowie 1997/1998 Parlamentarischer Staatssekretär in verschiedenen Bundesministerien

- 1996-2006 Vorsitzender der CDU-Landesgruppe Nordrhein-Westfalen im Bundestag

- 2002 bis 2005 Vizepräsident des Bundestages

- seit 2005 Bundestagspräsident

- katholisch; verheiratet, vier Kinder