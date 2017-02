Stasi-Vergangenheit Holm darf Job an Uni behalten

Eigentlich wollte die Berliner Humboldt-Uni die Zusammearbeit mit dem Stadtsoziologen Andrej Holm beenden. Grund war dessen Umgang mit seiner Stasi-Vergangenheit. Doch nun soll es statt einer Kündigung überraschend nur eine Abmahnung geben.

Der in einer Stasi-Affäre zurückgetretene Berliner Staatssekretär Andrej Holm behält nun doch seinen Job an der Humboldt-Universität (HU). Holm habe falsche Angaben zu seiner Stasi-Tätigkeit zugegeben.



Daher werde nun keine Kündigung, sondern lediglich eine Abmahnung ausgesprochen, teilte die Universität am Freitag mit. "Es ist erfreulich, dass wir mit Herrn Holm zu einer gemeinsamen Lösung gekommen sind und damit seine Expertise im Lehrbereich Stadtsoziologie der HU auf diese Weise für Lehre und Forschung erhalten können", erklärte Uni-Präsidentin Sabine Kunst.



Die HU hatte Mitte Januar angekündigt, das Arbeitsverhältnis mit Holm zu beenden. Der Vertrag mit der Hochschule werde "ordentlich gekündigt", sagte HU-Präsidentin Sabine Kunst lautstarkem Protest von Studenten. Aus Protest gegen diese Entscheidung hielten seitdem Studierende die Seminarräume des Instituts für Sozialwissenschaften besetzt.