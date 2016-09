Die sächsische Bundestagsabgeordnete Kudla darf wohl in der Unionsfraktion bleiben: In einem Gespräch mit der Fraktionsführung habe sie erklärt, das Löschen ihres "Umvolkung"-Tweets habe "entschuldigende Wirkung" gehabt und damit Bedauern erkennen lassen, so ein Fraktionssprecher.

Die Führung der Unions-Bundestagsfraktion sieht den Fall der umstrittenen Tweets der sächsischen Abgeordneten Bettina Kudla als vorerst erledigt an: Am Nachmittag habe ein klärendes Gespräch des Parlamentarischen Geschäftsführers der Fraktion, Michael Grosse-Brömer, mit Kudla stattgefunden, sagte ein Fraktionssprecher. Darin habe Kudla erklärt, dass ihr Löschen zweier umstrittener Tweets eine "entschuldigende Wirkung" haben solle.

Kudla hatte auf Twitter geschrieben: "BK #Merkel streitet es ab, #Tauber träumt. Die #Umvolkung #Deutschlands hat längst begonnen. Handlungsbedarf besteht!" Im Nationalsozialismus war mit "Umvolkung" die sogenannte Germanisierung deutschfreundlicher Bevölkerungsgruppen in eroberten Gebieten Osteuropas gemeint. Zuvor hatte sie in einem anderen Tweet den türkischen Journalisten Can Dündar beleidigt.

Inhalt und Sprache "inakzeptabel"

Grosse-Brömer nannte in dem Gespräch Inhalt und Sprache des Tweets "völlig inakzeptabel". An dem Gespräch habe auch der Vorsitzende der sächsischen Landesgruppe, Michael Kretschmer, teilgenommen. Mit ihrem Schritt dürfte Kudla den drohenden Ausschluss aus der Unionsfraktion abgewendet haben.

Unabhängig vom Treffen hatte Fraktionschef Volker Kauder bereits am Dienstag klar gemacht, dass Kudla nicht mit Konsequenzen rechnen muss. "Momentan gibt es keinen Grund, Frau Kudla aus der Fraktion auszuschließen", sagte er dem Magazin "Spiegel". Er verwies darauf, dass Kudla den Tweet gelöscht habe: "Das ist ein wichtiges Zeichen, dass sie die Kritik, die sich an der Aussage entzündet hat, annimmt."