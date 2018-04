Journalistin im Merkel-Tross Die Frau, die Trump ärgerte

Die Journalistin Kristina Dunz stellte US-Präsident Trump auf Merkels vergangenem Besuch in Washington unangenehme Fragen. Dafür wurde sie nicht nur von ihren Kollegen gefeiert. Nun ist sie wieder dabei.

Von Angela Ulrich, ARD-Hauptstadtstudio

Kristina Dunz wird jeden Tag daran erinnert, was damals, vor einem guten Jahr, im Weißen Haus los war. Über ihrem Schreibtisch in der Redaktion hängt ein großes Foto von der Situation in Washington. Kollegen haben es ihr geschenkt. Darauf zu sehen sind sie - die blonde, schmale Journalistin - und der bullige US-Präsident Donald Trump.

Kristina Dunz in ihrem Büro - hinter hier das Bild der Pressekonferenz von Merkel und Trump

Dunz sagt, sie finde das Foto vor allem beeindruckend, "weil Herr Trump auf diesem Bild mit dem berühmten Zeigefinger zu sehen ist". Diese Pose mit dem dem Ausdruck "Hab-acht, pass auf" sei "so abstoßend und unangenehm, dass mich das immer etwas schaudern lässt und daran erinnert, wie schwierig dieser Präsident ist".

Angst vor Pressevielfalt?

Damals war Dunz gemeinsam mit Kanzlerin Angela Merkel in Washington. Im East-Room des Weißen Hauses stellte sie Trump unter anderem diese Frage: "Herr Präsident. Warum macht Ihnen eigentlich Pressevielfalt so viel Angst?" Rumms. US-Journalisten hielten die Luft an. Auch Angela Merkel stockte. "Ja, hm, ich. Should I go first? Huh, nice friendly reporter", sagte sie.

Trump sah das anders. Was für eine nette, freundliche Reporterin, ätzte er und streckte den Zeigefinger in die Luft. Die Szene machte die damalige dpa-Korrespondentin und heutige leitende Redakteurin der "Rheinischen Post" berühmt. Die Trump-Konfrontatorin, die Frau, die Trump ärgerte - so lauteten die Schlagzeilen danach. Dabei habe sie nur ihre Arbeit gemacht, sagt die 50-Jährige und schüttelt den Kopf.

Die Journalistin Kristina Dunz. Diese Pose mit dem dem Ausdruck "Hab-acht, pass auf" sei abstoßend und unangenehm gewesen.

Ausgesuchte Fragesteller

Auch unter US-Kollegen sorgte die furchtlose Fragerin für Furore. "Für mich war das überraschend", sagt sie. "Es waren viele Journalisten, die dann getwittert haben, das hätte endlich mal gefragt werden müssen."

Es war bis dahin aber nicht gefragt worden, denn Trump sucht - anders als die Kanzlerin - seine Fragesteller selbst aus. Vor allem die ihm genehmen. "Wer immer sich kritisch äußern wollte, wurde abgewürgt oder sofort unterbrochen von Trump mit dem Vorwurf, sie seien Fake News", sagt Dunz. "Insofern mussten auch die inländischen Kollegen auf die ausländischen Journalisten hoffen."

"Trump mag Pomp"

Trump hatte auch die Kanzlerin in Reden oft beschimpft. Sein Favorit in Europa heißt derzeit Emmanuel Macron. Der französische Präsident nutzte bei den vergangenen Besuchen die Eitelkeit des US-Präsidenten aus. Trump mag Pomp, also bekam er Pomp. Damit kann und will die nüchterne Merkel nicht dienen.

Dunz sagt, dass Trump vor der Bundeskanzlerin Respekt habe. "Aber sie ist ihm nicht recht, sie ist ihm nicht lieb", sagt sie. "Er möchte mit ihr nicht gern zusammenrücken, zusammenarbeiten." Trump werde den Termin wahrscheinlich sehr formal abhandeln "und dann froh sein, wenn sie wieder weg ist".

Wieder nachgefragen

Aber Dunz wird wahrscheinlich zuvor beim US-Präsidenten wieder nachgefragt haben. Sie ist erneut in Merkels Delegation dabei. "Für mich wäre das natürlich eine Ehre, wenn ich nochmal fragen dürfte", sagt Dunz. Aber das entscheide sich ja immer nach der Abstimmung in der Pressedelegation. "Da werden zwei ausgesucht, wer da fragen darf. Und natürlich überlegt man sich, was man dann diesmal fragen kann, was ihn vielleicht persönlich auch mehr in Bedrängnis bringt."

Wiedererkennen werde Trump sie wahrscheinlich jedoch nicht, sagt Dunz.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 19. Januar 2018 um 17:00 Uhr.